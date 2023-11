Due giovani di 15 anni originari della Tunisia sono stati fermati per un caso di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne. I fatti si sono verificati lo scorso 9 novembre, intorno alle 12:30, quando i due avrebbero avvicinato la vittima su un autobus a Medicina, Bologna, mentre stava tornando da scuola, molestandola.

I genitori, venuti a conoscenza dell’accaduto, hanno prontamente presentato denuncia, e i due quindicenni, che risiedono in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, sono stati fermati dai carabinieri. La studentessa – sentita in presenza di uno psicologo con cui ha ricostruito i fatti – ha espresso il desiderio di ottenere giustizia per l’orribile episodio, sottolineando che quanto accaduto non può essere considerato normale.

La Procura per i minorenni ha convalidato l’arresto, e per i due giovani è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità.

Il precedente a Bologna

Soltanto pochi giorni fa a Bologna un altro caso di violenza. Un 25enne originario del Cambio è stato arrestato per uno stupro nel corso del weekend del 4-5 novembre. Il ragazzo e la vittima si erano conosciuti nella stessa sera in una festa in zona universitaria.

