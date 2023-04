Flavio Briatore nuovo leader del centrosinistra. Lasciando stare le facili ironie, l’imprenditore e socio della ministra Daniela Santanché del Twiga, il noto locale/stabilimento balneare di Forte dei Marmi lancia pesanti strali contro il governo “amico” di Giorgia Meloni in una intervista esplosiva al Fatto Quotidiano, un colloqui col giornalista Antonello Caporale in cui emerge un evidente disappunto per quanto fatto fino ad oggi dall’esecutivo.

Colpa delle battaglie ideologiche della destra sovranista che per “un uomo del fare”, come si definisce Briatore, sono senza senso: Briatore infatti “non perde tempo con lumache, carne sintetica, eccetera”, in riferimento ai provvedimenti della maggioranza contro le farine di insetti e la produzione e la vendita di cibi prodotti in laboratorio a partire da cellule animali.

Ma Briatore ce l’ha anche con il surreale dibattito sul fascismo, tra gli attacchi della sinistra e i tentativi a destra di riscrivere la storia italiana: “Ti metti a perdere tempo con il fascismo, via Rasella eccetera. Allora a me viene un dubbio. Che tu non abbia null’altro da fare e da dire”, è il commento che non ti aspetti dall’imprenditore.

Il bersaglio diventa in particolare Ignazio La Russa, il presidente del Senato che ha creato il ‘caso’ di via Rasella: “Penso penso che i politici non sappiano cosa sia il lavoro e non per colpa loro ma perché non hanno mai lavorato. Questa è la pura verità. Tutti: destra, sinistra eccetera. Dunque parlano di cose che non interessano per buttare la palla in tribuna”, spiega Briatore nel colloqui al Fatto.

E poi la critica probabilmente più dura (e sboccata) al governo Meloni, sul tema più preoccupate: il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per Briatore, che torna sui conclamati ritardi dell’esecutivo nel rispettare imposte dall’Europa, “stiamo per fare una ciclopica figura di mer.. se, come leggo, rimandiamo indietro i soldi”.

Non è cambiato nulla neanche sul Reddito di cittadinanza, strumento che notoriamente non piace all’imprenditore, nonostante sia stato riformato dall’esecutivo: “Macché, questi ragazzi hanno uno stile di vita strano, distante, diverso. Accettano di campare con poco ma non di fare lavori impegnativi, molte ore al giorno e avere un gruzzoletto rispettabile. Vogliono altro”.

Il suggerimento per il governo, di cui ammette di conoscere esclusivamente la socia Daniela Santanché e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, è quello di “cambiare strada, parlare di meno. Lavorare, inventare, creare, semplificare. No burocrazia, no ostacoli, no parole vuote”, perché anche l’uomo del fare “a un certo punto si rompe i cogli…”.

Carmine Di Niro

Carmine Di Niro