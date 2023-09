Un giovane irlandese è stato arrestato a Bruxelles, in Belgio, dopo essere salito su una statua (recentemente ristrutturata) davanti al palazzo della Borsa causandone la parziale rottura.

Il danno è avvenuto appena un giorno dopo la riapertura ufficiale dell’edificio storico della borsa della città dopo un progetto di restauro da 90 milioni di euro.

Un video pubblicato online mostra il giovane, probabilmente ubriaco, vestito con una maglietta e pantaloncini, arrampicarsi con cura e lentamente sulla statua, raffigurante un uomo nudo che tiene una torcia stando accanto a un leone.

Nella sua scalata notturna, il ragazzo si appoggia alla torcia, facendola cadere insieme a parte del braccio inferiore della statua. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia è stata avvisata e l’uomo è stato arrestato qualche tempo dopo in un fast food, apparentemente ignaro del danno che aveva causato. Il ripristino del leone è costato 17.600 euro e secondo quanto riporta Het Nieuwsblad, la direzione della borsa vuole recuperare i costi delle riparazioni dal vandalo.

An Iconic statue in Brussels was damaged by a tourist days after an $150m restoration project was completed. pic.twitter.com/Xhr2s4rZuU

— New York Post (@nypost) September 14, 2023