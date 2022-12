Chi minaccia la scissione, chi abbandona il comitato costituente. E’ bufera nel Partito democratico. “Il Pd non può accingersi a fare un Congresso come se fossimo dentro la fisiologia delle vicende politiche. Il 25 settembre è successo qualcosa, si tratta di capire perché questo è avvenuto. Se pensiamo di cavarcela con un processo di sedicenti costituenti, no. Non posiamo procedere a un congresso come se”. Lo ha detto Pierluigi Castagnetti nel suo intervento all’incontro ‘I cattolici democratici nella politica di oggi: ancora utili all’Italia?’.

“Non siamo mai intervenuti prima di un congresso del Pd, ma ora abbiamo deciso di farlo per una serie di ragioni. Vogliamo lanciare alcuni allarmi”, ha spiegato l’ultimo segretario del Ppi aggiungendo: “Avvertiamo l’importanza di questo Congresso, può assumere decisioni che cambiano la natura del Pd e determinare tradimenti di quella originaria intenzione. Se si cambia questa natura di cambia il partito. Si può fare, gli uomini fanno quello che credono ma si assumono le responsabilità delle conseguenze. Non minaccio nulla, ma sono sicuro che se cambia la natura il Pd le cose non resteranno così”. Castagnetti ha spiegato ancora: “C’è un problema molto serio. Questa Assemblea costituente, la cui formazione viene dalla indicazione delle correnti, questo gruppo dirigente che dovrebbe approvare questa cosa non ha avuto un mandato che lo legittimasse, è indiscutibile. Stanno scrivendo i valori nuovi? Raccogliete le carte e le consegnatele a chi viene dopo. Nel prossimo Congresso si darà mandato di approvare un nuovo Statuto o la carta dei valori. La forma è sostanza”.

La crisi investe anche il comitato costituente. Dopo l’uscita dello scrittore Maurizio De Giovanni, è ora l’ex senatore Luigi Zanda a fare le valigie. Nei giorni scorsi a esprimere disagio era stato anche Graziano Delrio: “Al Pd serve un segretario come Bonaccini per fronteggiare la destra che sta producendo questi danni enormi. E per tenere il partito unito, al riparo da scissioni e spaccature”.

Umberto De Giovannangeli Esperto di Medio Oriente e Islam segue da un quarto di secolo la politica estera italiana e in particolare tutte le vicende riguardanti il Medio Oriente.

