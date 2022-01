Tragedia a Velturno, in Alto Adige. Un bambino di appena di due anni cade nella piscina dell’albergo e muore. È accaduto in un resort sulle Dolomiti nella località della Valle Isarco. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Dolomiten, il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Il bimbo, residente in zona con la famiglia, si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’albergo per qualche ora di svago. È bastato un attimo e, secondo una prima ricostruzione, è caduto in acqua scivolando dalla scaletta della piscina. Quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Bolzamo a LaPresse, il bambino si sarebbe allontanato dalla piscina dedicata ai piccoli, per spostarsi verso quella per gli adulti. Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere.

É stato il nonno ad aver trovato il bambino, tre anni compiuti nell’agosto scorso, e ad aver messo in atto le prime manovre di soccorso. Il piccolo, soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni nell’ospedale di Bressanone, da dove è stato successivamente trasferito in elicottero nella clinica universitaria di Innsbruck. Il piccolo, però, a causa delle gravi condizioni in cui si versava, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica.

