Cuno Tarfusser candidato alle elezioni europee con Azione e la lista Siamo Europei. Il partito di Carlo Calenda ha deciso di inserire nella propria lista il magistrato responsabile della riapertura del caso sulla strage di Erba. Tarfusser, 69 anni, sarà candidato nel collegio del Nord Ovest, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Chi è Cuno Tarfusser, il giudice della strage di Erba candidato con Azione

Cuno Tarfusser è un magistrato di Bolzano, ex giudice alla Corte internazionale dell’Aia. Nato a Merano nel 1954, dal 2019 è sostituto procuratore presso la Corte d’appello di Milano, mentre già dal 2016 è il presidente dell’Accademia di studi italo-tedeschi.

Negli ultimi mesi è tornato alle cronache per la sua posizione sul caso della strage di Erba, per lui, infatti, Olindo Romano e Rosa Bazzi sarebbero innocenti, nonostante siano stati condannati all’ergastolo per la strage avvenuta nel 2006 in provincia di Como. La candidatura del magistrato, secondo il Corriere, è stata proposta dalla Piattaforma civica popolare riformatrice, una formazione fondata dall’ex senatore trentino Ivo Tarolli. “Ha avuto grande coraggio di andare contro la magistratura riaprendo le indagini sul caso di Erba”, spiega Tarolli.

Ora Tarfusser, per poter partecipare alle elezioni con Azione, dovrà mettersi in aspettativa. Ad agosto, invece, compirà 70 anni e andrà in pensione dalla magistratura.

