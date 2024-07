La palla ora passa al Senato. L’iter della querela di Clemente Mastella a Carlo Calenda è proseguito e ora toccherà ai senatori decidere se concedere l’immunità parlamentare al leader di Azione o meno. Il gip del Tribunale di Roma Costantino De Robbio, infatti, ha chiesto a Palazzo Madama di stabilire se aprire il paracadute per Calenda, come riporta Repubblica.

Il tweet di Calenda contro Mastella

Tutto era partito mesi fa, durante la campagna elettorale per le europee. Il 3 aprile Calenda ha scritto su X un post attaccando la scelta della creazione della lista Stati Uniti d’Europa, portata avanti da Emma Bonino e Matteo Renzi, insieme ad altre sigle. Allora si parlava anche dell’inserimento di alcune figure centriste. “Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l’opposto dei valori europei”, disse il leader di Azione. “Chiamare la lista Stati Uniti d’Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l’opposto dei valori europei” concluse Calenda.

Lo scontro tra Calenda e Mastella

Un post che non andò giù al sindaco di Benevento, con Mastella che subito promesse risposte legali. “Non arretrerò di un millimetro per rispetto alla mia famiglia, alla mia etica e ai miei elettori. Se ha il coraggio rinunciasse all’immunità parlamentare”. Subito dopo da Azione cercarono di mitigare le frasi di Calenda, sottolineando come fossero riferite soprattutto alla condanna di Totò Cuffaro. Ma Mastella è andato avanti lo stesso.

Calenda indagato per diffamazione aggravata, rischio processo

Da qui le indagini sul tweet da parte della procura di Roma e il rischio del processo a Calenda per diffamazione aggravata. Il gip De Robbio ha ritenuto – come racconta Repubblica – di non poter dichiarare “d’ufficio l’insindacabilità delle opinioni espresse dal leader di Azione”. Da qui la richiesta al Senato di esprimersi sull’immunità. Palazzo Madama avrà 90 giorni per valutare e decidere se salvare Calenda da un potenziale processo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani