A Riesi, in provincia di Caltanissetta, una donna di 45 anni è stata ritrovata morta in casa con ferite alla gola. Il ritrovamento è avvenuto su segnalazione della vicina di casa, che non la vedeva da alcuni giorni. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di suicidio. Nei giorni scorsi l’allontanamento dei figli dal contesto familiare e una separazione tormentata in corso sarebbero stati i fattori scatenanti dell’insano gesto.

