Tragiche notizie erano arrivate dalla Sicilia già durante la notte, quando a molo Favarolo erano sbarcati i 57 naufraghi e due cadaveri, tra cui un bambino di un anno e mezzo e una donna ivoriana incinta, ora al largo di Lampedusa arriva la conferma di altri due naufragi.

La prima imbarcazione, con 48 migranti, era partita da Sfax in Tunisia, e calata a picco circa due ore prima di essere stata intercettata dai militari della Guardia Costiera, a circa 23 miglia Sud-Ovest da Lampedusa. Su 48 persone, 3 dispersi: una donna e due uomini.

Stessa sorte per la seconda imbarcazione, con bilancio peggiore: 28 dispersi su 42. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Agrigento cercheranno di ricostruire l’accaduto, con le condizione del mare nel Canale di Sicilia, rese proibitive dal maestrale che avevano già causato problematiche nella giornata di venerdì, con un barchino con venti migranti schiantatosi sulla scogliera di Ponente: ancora bloccati sugli scogli in attesa che il mare ne renda possibile la messa in sicurezza.

