Un terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle 11:59 di questa mattina. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha individuato l’epicentro a Pisciarelli, tra Pozzuoli e Napoli, a una profondità di 3 km. La scossa fa parte di uno sciame sismico iniziato alle 11:57, vicino al casello della Tangenziale di Napoli.

Scossa avvertita a Pozzuoli

Il terremoto è stato nettamente percepito a Pozzuoli, sia nella parte alta che in quella bassa della città, in via Campana fino ad Arco Felice, a Quarto e Bacoli e nei quartieri napoletani di Agnano e Bagnoli. La notizia è stata divulgata dal comune di Pozzuoli: “L’Osservatorio Vesuviano – ha scritto l’Ente in un post – ha informato questa amministrazione che dalle 11:57 (ora locale) dell’11 luglio 2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.”

