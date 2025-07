Per iniziare con il piede giusto questa seconda settimana della rubrica stavo valutando diversi post, tutti degni e meritevoli di far parte di questa carrellata estiva, che si inerpica tra il meglio e il peggio dei racconti social dei nostri politici. Così, mentre ero indeciso se indirizzarmi verso uno dei selfie in costume adamitico pubblicati su Facebook dall’ex ministro per l’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, di cui parleremo nei prossimi giorni, oppure orientarmi verso un’analisi delle motivazioni dei repost che Angelo Bonelli fa dei suoi stessi contenuti sull’account X, mi sono imbattuto nel “buongiorno cari amici” di Marta Evangelisti.

Descritto in questo modo, però, il post della capogruppo regionale di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna non ha nulla di strano e di particolare, poi guardo meglio è noto una leggera somiglianza con Giorgia Meloni, allora osservo con maggior attenzione e mi accorgo che quella nella foto del post non è la Evangelisti, non è Marta, ma è proprio lei: è Giorgia. Insomma, nella speranza di catturare qualche migliaia di like in più, per provare a stimolare il coinvolgimento dei follower la Evangelisti sceglie di salutare i fan pubblicando la foto della premier.

Una scelta forse non condivisibile totalmente, ma che ci può anche stare, in tanti a volte lo fanno per dimostrare anche un rapporto di conoscenza e di collaborazione, solo che adesso la curiosità è troppo forte da spingermi a scrollare la bacheca della Evangelisti, perché, come ripeteva il divin Giulio, “a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”. Ecco quindi saltare fuori altri post, “buona giornata, cari amici”, “buon pomeriggio, cari amici”, “buon fine settimana, cari amici”, “buon inizio settimana, cari amici”, tutti rigorosamente pubblicati con una foto di Giorgia Meloni. Insomma, Io sono Marta, ma anche Giorgia

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

