Non bastavano le dita spezzate, le umiliazioni, la testa rasata e dipinta di verde. Elena Milashina, la giornalista della Novaya Gazeta aggredita martedì in Cecenia, ha riportato 14 diverse fratture e un trauma cranico. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi il giornale dissidente, pubblicando le sue foto in ospedale a Mosca. Sono evidenti le escoriazioni e i segni di botte e frustate.

Il Comitato investigativo russo che aveva liquidato le violenze alla giornalista come “Danni minori” ha reso nota l’apertura di una inchiesta penale nell’aggressione, a Grozny martedì, della giornalista di Novaya Gazeta, Elena Milashina, e dell’avvocato, Aleksandr Emov. I reati considerati sono quelli di ferite moderate e lievi inferte intenzionalmente, che prevedono una condanna fino a cinque anni di carcere. Ma le foto della schiena di Milashina martoriata dalla frustate stanno facendo il giro del mondo.

Intanto due laureate della facoltà di giornalismo dell’Università di San Pietroburgo hanno tenuto una coraggiosa manifestazione a sostegno della giornalista della Novaya Gazeta. Il 6 luglio, alla cerimonia di consegna dei diplomi, due studentesse hanno dispiegato un poster con un ritratto di Milashina in ospedale piena di lividi e bende e la didascalia “Il volto del giornalismo russo”.

“Con il nostro picchetto, vorremmo sostenere Elena Milashina in nome dei laureati non indifferenti. Dita rotte in 14 punti è il prezzo che ora si paga per la verità e la possibilità di trasmetterla alle persone”, ha detto a Novaya Gazeta una delle organizzatori dell’azione.

Secondo la loro stessa testimonianza, le ragazze sono rimaste nel picchetto per 25 minuti fino a quando uno dei loro compagni di classe, che lavora nei media statali, ha detto loro che la polizia antisommossa era venuta a prenderle. “Se ha chiamato lui la polizia, non lo sappiamo”, hanno aggiunto gli organizzatori dell’azione.

Usa “sconvolti” da attacco contro giornalista e avvocato in Cecenia, affronto ai diritti umani – Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “Il governo russo dovrebbe avviare una indagine rapida, imparziale e trasparente per chiarire le circostanze di questo attacco e portare i responsabili davanti alla giustizia”, ha detto, aggiungendo che episodi di violenza ai danni di giornalisti che fanno il loro lavoro rappresentano “un affronto” alla libertà di espressione e ai diritti umani.

“I cittadini russi meritano di meglio”, ha concluso. Diversi uomini mascherati hanno brutalmente picchiato Milashina e Nemov all’aeroporto di Groznyj, hanno preso i loro telefoni e distrutto le loro attrezzature e documenti.

