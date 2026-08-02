Non è stata una tempesta improvvisa, ma un effetto prevedibile. La nuova pressione migratoria su Ceuta, esplosa tra il 29 e il 30 luglio, nasce da un cortocircuito tra diritto, percezione e geografia. A innescarla non è stato un cambiamento sul terreno, bensì una decisione giuridica: la sentenza della Corte Suprema spagnola dell’8 luglio, che ha dichiarato illegittimi i respingimenti immediati via mare imponendo procedure individuali di identificazione. Una pronuncia in linea con il diritto europeo, ma che nel passaggio dal piano normativo a quello sociale si è trasformata in un messaggio radicalmente diverso: non più garanzia procedurale, bensì promessa implicita di accesso. È su questa distorsione che si è innestata la mobilitazione.

La lettura errata

A Fnideq, poche centinaia di metri separano il Marocco dall’Europa. È bastato questo per trasformare un dispositivo di tutela in un potente moltiplicatore di flussi. Migliaia di persone si sono riversate verso la costa, tentando l’attraversamento a nuoto in condizioni estreme. Il bilancio è pesante: almeno nove morti, decine di dispersi, numerosi feriti. Numeri che raccontano una dinamica ormai consolidata: la percezione di un “varco legale” genera immediatamente pressione reale. Il fattore decisivo è stato quello informativo. La sentenza ha agito come segnale normativo, rapidamente reinterpretato da reti informali e circuiti di traffico. Sui social e attraverso il passaparola, il divieto di respingimento è stato tradotto in una narrativa semplificata: entrare significa restare. Una lettura errata, ma efficace. I flussi riflettono questa logica opportunistica. La maggioranza dei migranti è composta da algerini già presenti nell’area, pronti a sfruttare una finestra percepita come favorevole. Accanto a loro, una quota significativa di giovani marocchini attratti dall’idea di un ingresso senza conseguenze, e una componente minoritaria subsahariana. Non si tratta quindi di una crisi classica di lungo periodo, ma di uno shock indotto, alimentato da aspettative giuridiche mal comprese.

La risposta di Madrid

La risposta di Madrid e Rabat è stata rapida e coordinata. Rimpatri, procedimenti giudiziari, rafforzamento dei controlli. Il messaggio politico è chiaro: ripristinare deterrenza e controllo. Il ministro dell’Interno spagnolo Grande-Marlaska ha parlato apertamente di manipolazione della sentenza, mentre il governo Sánchez ha puntato sulla cooperazione bilaterale per contenere l’effetto domino. Anche Rabat si è mossa con decisione, dispiegando forze di sicurezza, utilizzando mezzi di dispersione come gli idranti e intensificando i controlli lungo l’asse Tangeri-Tetouan-Fnideq, dove centinaia di giovani – spesso minorenni – si sono messi in marcia verso la frontiera. La scena è quella già vista in altre crisi, ma con un elemento nuovo: la velocità di propagazione.

Dal nulla all’apertura

Il dato più significativo è forse un altro: fino a metà luglio, gli arrivi via mare a Ceuta erano praticamente nulli. Questo significa che non siamo di fronte a una pressione strutturale crescente, ma a una reazione immediata a un segnale percepito come apertura. Il punto, però, è più profondo. Ceuta e Melilla restano un’anomalia geopolitica irrisolta: territori europei in Africa, enclavi circondate dal Marocco e al tempo stesso integrate nel suo tessuto economico e umano. Sono frontiere terrestri dell’Unione europea fuori dall’Europa, e proprio per questo funzionano come attrattori permanenti di mobilità irregolare. Qui si incrociano tre livelli difficilmente conciliabili. Il diritto, che impone garanzie e limita i respingimenti. La geografia, che rende l’accesso immediato e fisicamente possibile. La politica, chiamata a rendere sostenibile un sistema di contenimento continuo.

Ceuta è un laboratorio

La crisi di questi giorni dimostra che ogni intervento su uno di questi piani produce effetti sugli altri. Senza una gestione coordinata anche sul piano informativo, le decisioni giuridiche rischiano di diventare fattori di instabilità. Ceuta, ancora una volta, non è un’eccezione. È un laboratorio. E, soprattutto, un promemoria: in certe frontiere, il confine tra norma e realtà è più sottile dell’acqua che le separa.

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Massimiliano Boccolini