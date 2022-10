E Di Maio? Che cosa farà Di Maio adesso? Tra chi è rimasto fuori dal Parlamento alle ultime elezioni c’è chi forse aprirà un chiringuito, chi tornerà al suo vecchio lavoro, chi dirà addio definitivamente alla politica e chi invece resterà nelle retrovie dei partiti. E Di Maio: l’ex leader del Movimento 5 Stelle, enfant prodige della creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ministro per tre governi consecutivi a 36 anni, ministro degli Esteri e scissionista grillino? Che cosa farà dopo la batosta delle politiche?

“Abbiamo perso: non ci sono se, né scuse da accampare. Nella vita si cade, ma ci si rialza”, aveva commentato dopo le politiche del 25 settembre. Poi Luigi Di Maio si è dimesso da segretario del cartello elettorale “Impegno Civico” creato con Bruno Tabacci e incardinato nel centrosinistra. Dalle urne, lo scorso 25 settembre, era arrivato uno sconsolante 0,6%. Di Maio si era tirato dietro nella sua avventura i vari Emilio Carelli, Laura Castelli, Primo Di Nicola, Carla Ruocco.

Dopo la disfatta ha mollato i social, Facebook e TikTok, e si sarebbe preso a quanto pare una pausa di riflessione da tutto. Alessandro Trocino scrive nel suo retroscena sul Corriere della Sera che la politica era forse solo il primo tempo di una carriera che continuerà nel secondo tempo nel lobbysmo: consulenze e rapporti. Si parla di una società di consulenza, di una collaborazione con Bain & Co., o di un fondo di investimento arabo.

E sarebbe grazie anche alla rete di relazioni che in questi ultimi anni Di Maio si sarebbe costruito: è stato ministro degli ultimi tre governi, nell’ultimo alla Farnesina, ministero degli Esteri. Ha ricevuto in campagna elettorale finanziamenti e donazioni per 300mila euro in totale. Di Maio non ha confermato nulla di quelle che al momento restano solo voci, che però continuano a correre.

