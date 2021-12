Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora. Il cantante e produttore del roster di Hell Raton ha battuto gIANMARIA, nella squadra di Emma, nell’ultima parte della finale andata in scena ieri sera al Mediolanum Forum di Assago. Al terzo e al quarto posto si sono piazzati i Bengala Fire, della squadra di Manuel Agnelli, e Fellow, del coach Mika. Serata ricca di emozioni quella della finale del talent-show Sky prodotto da Fremantle andata in diretta su Sky e Now Tv: super ospiti i Coldplay e i Maneskin, la band fenomeno globale che proprio a X Factor era esplosa.

Baltimora ha 20 anni. Il suo nome è Edoardo Spinsante e viene da Ancona. Ha scelto il suo nome d’arte proprio da un testo che aveva intitolato Baltimora. Suona il pianoforte e la chitarra. Ha studiato e lavora come produttore musicale. Alle selezioni ha proposto due suoi pezzi e La ballata della moda di Luigi Tenco. Non aveva mai reso pubblica la sua musica mentre produceva quella degli altri.

Alle Audizioni aveva portato il suo inedito Colore: si era aggiudicato così 4 Sì da parte di quattro giudici. Ai Bootcamp ha quindi presentato Altro, altro inedito. “Fin da subito Hell Raton lo ha invitato però a lasciare il freno a mano e a godersi in pieno questo momento, mostrando così altre nuove e coloratissime sfumature della sua progettualità artistica. Il giudice è rimasto a bocca aperta decidendo di dargli una sedia”, si legge sul sito di X Facotr. Agli Home visit ha portato La ballata della moda, cover di un brano di Luigi Tenco, conquistandosi il posto nel Roster per i Live.

Durante il suo percorso nel talent-show ai live ha cantato canzoni di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti e Morgan. Ha duettato con il cantante Fulminacci in semifinale. La finale si era aperta con i duetti tra giudici e concorrenti: Baltimora ha cantato Otherside dei Red Hot Chili Peppers con Hell Raton. E ha chiuso in finale con il suo inedito Altro.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

