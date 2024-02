Giovane ma con le idee chiare. Big Mama partecipa al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “La rabbia non ti basta“. La cantante e rapper classe 2000 si è presentata a Sanremo per la seconda volta, visto la comparsata l’anno scorso nel duetto insieme ad Elodie per cantare “American Woman” dei “The Guess Who”. Ora però partecipa e potrebbe rivelarsi una delle sorprese del Festival. Parla e canta di temi sociali impegnativi, attiva contro il bullismo, contro l’odio social e icona Lgbt.

Chi è Big Mama: età, infanzia, studi

Big Mama, nome d’arte di Marianna Mammone, ha 23 anni ed è originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Ha tre fratelli. Dopo il liceo si è trasferita a Milano per studiare Urbanistica al Politecnico.

Big Mama, vita privata e fidanzata

Big Mama è apertamente bisessuale, attualmente è legata sentimentalmente a Lodovica Lazzerini, che è anche co autrice del brano in gara a Sanremo “La Rabbia non ti basta”. Icona del mondo Lgbtq+, BigMama con la sua musica è attiva su vari temi sociali, in special modo sulla body positive.

Big Mama, problemi di salute e malattia

Nel 2020 a Marianna Mammone, alias Big Mama, è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, per cui è stato necessaria la chemioterapia completata nel 2021. “La chiami col suo nome: cancro. Ho avuto un linfoma a 20 anni, ho fatto dodici cicli di chemioterapia. Non si deve avere paura delle parole” ha raccontato in un’intervista a Repubblica poco tempo fa.

La passione per la cucina

“Cucino per scaricare la tensione da esordio” ha raccontato ai giornalisti e ai fan alla vigilia del Festival. “Il segreto del successo della pasta patate e provola è nella scorza di parmigiano nella pentola. Il mio di segreto invece è la voglia di rivalsa, la voglia di farcela anche nei momenti più bui, a darci sempre dentro con la musica ,e ha portato i suoi risultati. Per me è un punto di partenza, ma essere qua è la cosa più importante della mia vita, sono felicissima. Ci tenevo tantissimo a portare la mia terra anche a Sanremo, l’ho fatto attraverso il mio linguaggio preferito che è quello della cucina, il mio primissimo linguaggio d’amore. Non vedo l’ora che le persone vengano qui a mangiare e a provare perché è tutto buonissimo” ha spiegato a LaPresse.

Cosa ha detto Big Mama: attacco al patriarcato

“Sono una donna che ha tanto da dire” e le critiche “ancora mi feriscono”. “Odio ogni forma di bullismo – racconta Big Mama – Non ho mai condiviso la gogna mediatica che si crea quando qualcuno entra nel mirino. E la cosa è amplificata quando si tratta di donne. Come cambiare questa cosa? Non lo so, intanto faccio sentire la mia voce e spero possa aiutare”. Il messaggio che cerca di portare sul palco di Sanremo è “che credere in se stessi salva la vita”. Per la giovane artista “la vittoria di quest’anno è far vedere le donne unite. Per me sarebbe un sogno un podio di tutte donne e non parlo di me. Sogno di vedere tante donne insieme che si abbracciano e piangono”. “In una società che conosciamo bene su cosa si basa, è inutile che io ridica quella parola mille volte, la dirò una volta e basta che è patriarcato, è normale che la società si basi un po’ sul voler possedere una donna e voler governare su una donna da tutti i punti di vista. Io vi posso fare un ottimo esempio, ci sono tantissimi colleghi uomini che cantano, fanno musica, sono musicisti, attori, sono grassi e vengono riconosciuti come cantanti, musicisti, attori. Le donne che fanno musica e sono grasse, che fanno le attrici, saranno sempre l’attrice grassa, la ragazza grassa che fa voti positivi e poi dopo forse canta. E quindi diciamo che questa cosa di voler prima definire una donna per ciò che è esternamente, poi forse dopo andare al talento e a tutto ciò che c’è assieme”.

