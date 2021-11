Ilona Staller, diventata famosa con il nome di Cicciolina, compie oggi 70 anni. Modella, conduttrice radiofonica, cantante, parlamentare e attrice porno. È diventata un personaggio celebre, pop, per quest’ultima sua attività soprattutto. E per la versatilità con la quale ha sfruttato la sua notorietà intraprendendo nuove esperienze professionali e artistiche. Il suo soprannome nacque dal fatto che chiamava i suoi ascoltatori radiofonici “cicciolini” e “ciccioline”.

È nata a Budapest, in Ungheria. Figlia di un’ostetrica. È cresciuta con il compagno della madre, un funzionario governativo. Da giovanissima cominciò come modella mentre lavorava come cameriera in un elegante hotel internazionale. Ha raccontato che in quell’albergo fece anche da spia per conto del governo ungherese. Si iscrisse alla facoltà di Archeologia dell’Università della capitale ungherese e venne nominata miss Ungheria. Arrivò in Italia tra gli anni Sessanta e Sessanta. Aveva sposato un uomo vent’anni più anziano di lei. Un matrimonio che durò pochi mesi.

Cominciò con la radio: il programma erotico dell’emittente privata romana Radio Luna Voulez-vous coucher avec moi? andava on air di notte. La sua carriera da attrice cominciò negli anni Settanta. Il primo porno nel 1983, da protagonista, fu La conchiglia dei desideri, diretto da Riccardo Schicchi. La sua esperienza nel porno durò neanche un decennio ma Staller ebbe un enorme successo. Proprio quando divenne famosa e compariva spesso tra giornali e televisioni, si candidò con il Partito Radicale. Le femministe la accusarono di mercificare il corpo della donna in campagna elettorale.

Cicciolina nel 1987 entrò comunque in parlamento, alla Camera dei deputati, dopo aver preso circa 20mila preferenze nel suo collegio. Per aver mostrato il seno durante i comizi venne più volte denunciata. Durante il suo impegno politico si occupò soprattutto di censura, di libertà sessuale per i carcerati, della sensibilizzazione sul tema dell’AIDS e dell’educazione sessuale delle donne. Nilde Iotti, presidente della Camera, definì uno dei suoi interventi “uno dei migliori che abbia mai sentito”.

Cicciolina restò parlamentare fino al 1992, anche dopo aver litigato con il leader dei Radicali Marco Pannella. Fondò il Partito dell’Amore con Schicci e con l’attrice porno Moana Pozzi. Con poco successo. Ha partecipato al reality show italiano The Farm e intentato una causa a Google che accusò di diffondere notizie diffamanti: sul suo vitalizio parlamentare e sul suo rapporto sessuale sempre smentito con un cavallo.

Ilona Staller ha avuto anche un figlio con l’artista Jeff Koons che conobbe quando lui era emergente. Erano stati protagonisti entrambi della serie Made in Heaven. In un’intervista al quotidiano La Stampa, proprio in occasione dei suoi 70 anni, ha raccontato di avere intenzione di realizzare un film sulla sua vita. Altri progetti: un nuovo disco e un libro sul dietro le quinte del porno. Non ha escluso altre candidature in politica.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

