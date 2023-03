Ingegnere con un curriculum notevole che gli ha permesso di essere nominato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il numero uno della “software di Stato” 3-I (partecipata da Inps, Inail, e Istat) nata soltanto nel novembre scorso per sviluppare la transizione digitale dell’amministrazione statale.

Ne mastica di identità digitale e esperto in numeri quanto neofita in lettere, al punto da fare un copia-incolla degno degli studenti più svogliati del discorso tenuto da Mussolini sul caso Matteotti, firmarlo come suo e diffonderlo via mail ai componenti del proprio cda dopo che alcuni membri del CdA hanno segnalato il suo comportamento, si è immediatamente dimesso con queste parole: “Comunico la volontà irrevocabile di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di componente del CdA e presidente della società 3-I S.p.A. con effetto immediato”.

Il testo della e-mail è stato riportato dal quotidiano La Repubblica. Anastasio ha iniziato scrivendo: “Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il Governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto.”. Poi prosegue: “Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo”.

Anastasio ha infine concluso: “Il Governo è il mio Partito, è in piena efficienza. Signori, vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto che 3-I fosse finita perché io la comprimevo, che il Partito fosse così in difetto perché io lo esponevo a confronto, e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Se io la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimere 3-I la mettessi a scatenarlo, oh, vedreste allora… la bellezza per l’Italia. Ma non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno e definitivamente la mia sedizione”.

Il manager che oggi si è dimesso per la mail in cui citava il discorso di Mussolini è politicamente considerato vicino a Fratelli d’Italia ed è amico personale di Rachele Mussolini, nipote di Benito. Nel 1997 ha curato un sito internet sulla storia del Duce ricevendo i calorosi complimenti della famiglia.

Anastasio è da fine novembre presidente di 3-I s.p.a, la software house di Inps, Istat e Inail ma anche di presidenza del consiglio e ministero del Lavoro. La società che ha guidato fino a stamattina ha il compito di sviluppare servizi e soluzioni software destinate alla transizione digitale della Pubblica amministrazione.

Classe 1969, romano, Anastasio è conosciuto soprattutto come il fondatore di tNotice, società specializzata nella raccomandata elettronica, il suo pallino, e sulle norme Ue per l’identità digitale.

In passato ha lavorato in alcune società del gruppo Leonardo (all’epoca Finmeccanica), curando la gestione di sistemi e tecnologie avioniche e aerospaziali, e partecipando allo sviluppo del progetto Cosmo-SkyMed (Galileo) per il lancio dei satelliti in applicazioni civili e militari.

