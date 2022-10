Riservata, gelosa della sua privacy e tifosa sfegatata del Napoli. Emilia Caputo, 42enne partenopea è la moglie del neo presidente della Camera Lorenzo Fontana. Laureata in legge e dirigente all’Europarlamento, Caputo è finita sotto i riflettori sia per la carica appena assunta dal marito che per il post – che ha suscitato molto scalpore sui social – pubblicato dalla giornalista del Fatto Quotidiano Elisabetta Ambrosi, che ha dichiarato di disprezzare Lorenzo Fontana così come sua moglie: “Chi si accoppia a tali personaggi è come minimo connivente“, ha scritto su Facebook prima di eliminare il suo sfogo a causa dei numerosi commenti negativi ricevuti.

Caputo, che non ha risposto pubblicamente alle offese nei suoi confronti, ha conosciuto suo marito al Parlamento Europeo, dove lavorava da ben prima che il presidente della Camera approdasse nel 2009, eletto nelle liste per le Europee del Carroccio. Tra i due sembra sia stato un vero e proprio colpo di fulmine che si è concluso con un matrimonio celebrato con duplice rito: canonico e tradizionalista tridentino, l’antica funzione in latino che si svolge secondo la tradizione stabilita al Concilio di Trento del 1570 e in vigore fino al Concilio Vaticano II degli anni Sessanta del Novecento.

A celebrare il rito è stato don Wilmar Pavesi, sacerdote ultra conservatore molto vicino ai tradizionalisti cattolici e citato spesso come “consigliere spirituale” di Fontana, poi trasferitosi da Verona a Roma. A presenziare alle nozze anche i due pilastri della carriera politica di Fontana Flavio Tosi e Matteo Salvini. Dal matrimonio tra Fontana e Caputo è nata la figlia Angelica, che vive a Bruxelles con la madre, città che il presidente della Camera raggiunge appena ha un po’ di tempo libero.

Nonostante Emilia Caputo sia molto discreta – la sua unica apparizione pubblica al fianco del marito risale al 2018, quando lui fu nominato ministro alle Politiche per la famiglia e la disabilità – non ha mai nascosto di sostenere le idee e le convinzioni del compagno, anche se non ha mai espresso pubblicamente le sue posizioni politiche. Tuttavia, Caputo sembra concorde sulla linea ultraconservatrice del marito che si è dichiarato contro l’aborto (definendolo “la prima causa di femminicidio nel mondo“) e contro le unioni civili e l’educazione sessuale “pro-LGBT”. Insomma, una comunione di intenti che sembra incrinarsi solo su un fronte, quello calcistico. Mentre, come abbiamo visto, lei è tifosa del Napoli, lui sostiene la squadra della sua città d’origine: l’Hellas Verona.

La sua famiglia vive a Bruxelles dove lavora la moglie (Europarlamento). “Con mio cognato, tifoso del Napoli, parliamo di tutto, ma mai di calcio” ha spiegato Fontana.

