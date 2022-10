Lorenzo Fontana ancora una volta nel mirino del ciclone. Questa volta però, solo di riflesso e per interposta persona. Al centro della polemica, infatti, ci è finita la sua riservatissima moglie, Emilia Caputo, 42 anni, napoletana, laureata in legge e dirigente all’Europarlamento. Caputo, infatti, è stata pesantemente offesa dalla giornalista del Fatto Quotidiano Elisabetta Ambrosi che ha postato sui social una foto di Fontana con la moglie e la figlia scrivendo: “Ammetto. Non dico più, ma come Fontana, disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. Poi forse, magari, è povera, non può separarsi bla bla. Resta la disistima“.

Un post che naturalmente ha fatto molto discutere e scatenato migliaia di commenti e centinaia di condivisioni – molto divisivi tra loro – che hanno poi spinto Ambrosi a cancellarlo dalla sua bacheca. “Avviso – ha scritto la giornalista – tutti quelli che mi hanno insultato in merito al post su Fontana, o lo faranno, saranno denunciati alle autorità competenti“.

Sulla vicenda è intervenuto subito Matteo Salvini, che ha commentato così: “ Prendersela con la moglie (e mettere la foto della figlia) per attaccare il presidente della Camera è davvero una follia. A sinistra (giornalisti compresi) stanno veramente perdendo equilibrio, rispetto e buon senso “. A difesa di Emilia Caputo anche Daniele Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia, che ha anche contestato una vignetta di Vauro dedicata a Fontana: “Si possono non condividere le idee ma non può e non deve mai venir meno il rispetto — ha commentato sul suo profilo Instagram — . Vauro e la giornalista del Fatto Quotidiano hanno superato il limite. Solidarietà al presidente Fontana e alla sua famiglia“.

Lorenzo Fontana ed Emilia Caputo si sono conosciuti all’Europarlamento, dove il politico veronese era stato eletto per la prima volta nel 2009. Un vero e proprio colpo di fulmine, con il matrimonio celebrato con un duplice rito, quello canonico e quello tradizionalista tridentino, tenuto da don Wilmar Pavesie, sacerdote noto per le sue convinzioni ultra–tradizionaliste. Caputo, che condivide e sposa le idee del marito, non si è però mai esposta pubblicamente su determinati temi e ha sempre evitato di fare interventi di stampo politico. Vive con la figlia Angelica a Bruxelles, dove Fontana le raggiunge appena può, tra un impegno politico e l’altro.

