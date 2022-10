È il grande giorno di Lorenzo Fontana. Il vicesegretario della Lega, salvo scossoni, sarà eletto presidente della Camera dei Deputati nella seconda giornata di lavori del nuovo Parlamento, in cui è prevista la fumata bianca dopo i tre voti di ieri andati a vuoto per l’impossibilità del centrodestra di raggiungere il quorum qualificato.



Su Fontana, ex ministro e figura al centro delle polemiche per le sue posizioni anti-aborto, anti-Lgbt e favorevoli alla Russia di Putin, convergerà anche Forza Italia. Un voto “per non sprecare altro tempo, ma da noi devono passare. Giorgia Meloni non può mica pensare di andare avanti con i voti dell’opposizione“, la posizione di Berlusconi espressa ai suoi.

Un riposizionamento rispetto al voto di ieri al Senato, dove gli azzurri avevano clamorosamente fatto mancare l’appoggio a Ignazio La Russa, il ‘colonnello’ di Fratelli d’Italia eletto con 116 voti, di cui 17 arrivati a sorpresa dalle opposizioni dopo la defezione di Forza Italia. A votare per La Russa, negli azzurri, i soli Berlusconi e l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati.

L’opposizione oggi nell’Aula di Montecitorio proverà invece a “contarsi”. Il Partito Democratico ha annunciato tramite il suo segretario Enrico Letta, che ha riunito i suoi nell’assemblea dei deputati, che voterà per Maria Cecilia Guerra come candidata di bandiera.

“Tra ieri e oggi abbiamo cercato un nome condiviso che potesse andare anche oltre il nostro schieramento. Ho tenuto contatti con gli altri su un profilo autorevole e un nome il meno divisivo possibile. Questo nome è quello di Maria Cecilia Guerra. L’ho comunicato alle altre opposizioni. Non so se saremo in grado di avere il consenso di tutti, alcuni segnali sono stati positivi, ma è stata una mossa nell’interesse collettivo. Questa proposta deve trovare il consenso di tutti noi, dobbiamo dimostrare compattezza. In questo momento bisogna essere uniti e determinati”, ha detto Letta.

Una proposta accolta da Sinistra Italia-Verdi e da +Europa, che hanno annunciato la convergenza su Guerra. Appello respinto invece dalle altre opposizioni. Azione e Italia Viva voteranno infatti per Matteo Richetti, già destinato a diventare capogruppo a Montecitorio, ma anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sceglierà un proprio candidato: si tratta dell’ex magistrato Federico Cafiero De Raho, già Procuratore nazionale antimafia.

In Aula è andata in scena anche la protesta del Partito Democratico. Tre deputati, tra cui Alessandro Zan e Rachele Scarpa, hanno esposto uno striscione a Montecitorio su cui si legge: “No a un presidente omofobo pro Putin”, con chiaro riferimento allo stesso Lorenzo Fontana. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ne ha chiesto la rimozione ai commessi, che lo hanno sottratto ai deputati Dem che lo avevano esposto in apertura dei lavori per la quarta votazione.

Proprio le note posizioni di Fontana sulla Russia restano comunque un fronte aperto nel centrodestra. Un avvertimento lo si legge chiaramente nelle parole di Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa uscente di Forza Italia, tra gli uomini più vicini a Berlusconi, che pur sottolineando che “su Fontana non c’è nessun tipo di disaccordo“, sulle posizioni politiche pro-Russia del futuro presidente della Camera “ove mai dovesse prendere delle posizioni che andassero in contrasto con quello che è la storia e il nostro ancoraggio totale ai valori come l’atlantismo e l’europeismo, non mancheremo di segnalarlo e di intervenire con tutta la forza che sarà necessaria“.

