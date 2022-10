Chi ha votato Ignazio La Russa? E’ questa la domanda che riecheggia da qualche ora, da quando il fedelissimo di Giorgia Meloni è stato proclamato presidente del Senato. Subito la caccia ai franchi tiratori si concentra su Matteo Renzi e Italia Viva. Il leader di IV smentisce dopo l’elezione: “Ci sono 19 voti in più. Non è che ogni volta che succede qualcosa sono stato io, purtroppo. Noi 9 abbiamo votato scheda bianca. Fossi stato io com’è noto, lo rivendicherei. Io ho sempre rivendicato”.

La Russa ha raccolto 116 voti (su una maggioranza di 104), 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti a Calderoli. Forza Italia si è astenuta dal voto in segno di protesta, fatta eccezione per Berlusconi ed Elisabetta Casellati. Ma allora si può sapere chi ha votato La Russa?

“Oggi noi in Senato abbiamo votato scheda bianca. L’elezione di La Russa nasce da un regolamento di conti interno alla destra e prima ancora dalla folle strategia delle alleanze del PD e di Enrico Letta“, ha ribadito Renzi dal suo profilo Twitter.

Un’accusa, quella nei confronti del leader di IV, dovuta al ruolo che sembra gli sia stato offerto, quello di numero due a Palazzo Madama, il vicepresidente del Senato. “Quel posto ci spetta, siamo opposizione. Hanno tentato di fregarci”, ha detto Renzi che, rivolgendosi a un giornalista nel transatlantico, non si è lasciato sfuggire una frecciatina nei confronti del direttore de Il Fatto Quotidiano: “Oggi è il compleanno di Travaglio che è nato lo stesso giorno di mio padre. Vorrei che tu facessi gli auguri a Marco Travaglio e che gli dica che come regalo, dato che so che lui ci teneva, il 13 ottobre ci sono in Parlamento sia Berlusconi che Renzi“.

E a proposito di Berlusconi, il Cavaliere all’uscita da Palazzo Madama ha ha detto ai giornalisti di essere “lieto del voto di oggi, avevamo fatto i calcoli che lo avrebbero votato tutti lo stesso. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone, i veti sono inaccettabili. Io ho dato un segnale di apertura per una collaborazione. E’ finita, ma a noi non sta bene”.

Ma quindi? Chi ha votato La Russa? “Il Terzo Polo e i senatori a vita“, il Cavaliere ne è convinto e aggiunge: “Ce l’ha fatta con i voti di Renzi”.

Federica Pozzi