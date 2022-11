Fabrizio Gifuni era già stato Aldo Moro a teatro nello spettacolo Con il vostro irridente silenzio e al cinema in Romanzo di un strage. L’attore è tornato a vestire i panni del politico della Democrazia Cristiana, presidente del partito, Presidente del Consiglio e ministro rapito per 55 giorni e ucciso dalle Brigate Rosse nel maggio 1978. La vicenda più torbida e violenta nella storia della Repubblica italiana è raccontata dalla serie tv diretta dal regista Marco Bellocchio Esterno notte, in prima serata questa settimana sulla Rai.

Gifuni, classe 1966, è cresciuto a Roma da famiglia per metà pugliese e metà siciliana. Il padre Gaetano era Segretario Generale della Presidenza della Repubblica sotto i settennati di Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi al Quirinale. Gifuni ha studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica e ha esordito a teatro con Elettra di Massimo Castri. Ha ideato e interpretato spettacoli tratti da Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Albert Camus. È stato tra i protagonisti di Lehman Trilogy di Stefano Massini, spettacolo premiato con il Tony Award alla migliore opera teatrale.

Al cinema ha esordito con la commedia La bruttina stagionata diretto dalla registra Anna Di Francisca. Tra i tanti titoli Così ridevano di Gianni Amelio, L’amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci, Il partigiano Johnny di Guido Chiesa, Hannibal di Ridley Scott, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, De Gasperi, l’uomo della speranza di Liliana Cavani.

Ha interpretato lo psichiatra Franco Basaglia nella miniserie Rai1 C’era una volta la città dei matti … e Aldo Moro in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana ispirato in quel caso alla strage di Piazza Fontana a Milano. Per il suo ruolo in Il capitale umano di Paolo Virzì ha ottenuto il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Premi Vittorio Gassman. Per la Rai ha interpretato nel 2018 il ruolo del giornalista siciliano Pippo Fava nel film Prima che la notte di Daniele Vicari.

“È stata una lunga immersione negli anni, lo spettacolo teatrale, il film sulla strage di piazza Fontana in cui ero Moro 50enne. Ora questo fiume di parole ininterrotte durante i 55 giorni di prigionia dove c’è anche un Moro inedito, è come se mettesse in campo l’arcobaleno delle pulsioni umane. Questa lunga elaborazione – ha spiegato a Il Corriere della Sera su questa sua nuova interpretazione – mi ha dato la possibilità di fare ciò che ogni interprete cerca: dimenticarsi di tutto e abbandonarsi. Ho letto i discorsi di Moro, visto le interpretazioni di Herlitzka e di Gian Maria Volonté: noi abbiamo cercato una chiave che si concentra sugli stati d’animo che si agitano in ciascun personaggio. Come se la politica non potesse essere slegata dalla vicenda umana”.

Gifuni dal 2000 è sposato con l’attrice milanese Sonia Bergamasco. I due hanno recitato insieme in diversi film tra cui La meglio gioventù e De Gasperi, l’uomo della speranza. La coppia ha avuto due figlie.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano