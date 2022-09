Alle Politiche 2022 un’altra donna della compagine di Fratelli d’Italia ha stravinto le elezioni. Si tratta di Daniela Santanchè che ha battuto Carlo Cottarelli con un margine molto ampio, rischiando il doppiaggio nel collegio di Mantova e Cremona, quest’ultima città natale dell’economista. L’imprenditrice di Cuneo e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia ha portato a casa quasi duecentomila voti (199mila 691) raggiungendo il 52,17 per cento e staccando di oltre 23 punti il rivale che si è fermato al 27,3 (117mila 445 voti). “La passione, il coraggio e la determinazione pagano sempre. Grazie a tutti per questo stupendo risultato”, ha commentato sui suoi social.

Come Giorgia Meloni, anche lei ha un compagno che l’ha supportata passo passo in questa campagna elettorale, pure restando lontano dai riflettori. Si tratta di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena che sarebbe appunto un principe. Secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, i due non sarebbero solo compagni nella vita ma anche in affari nella società Visibilia, di cui è presidente e da dicembre scorso anche amministratore delegato: la società di editoria.

Santanchè è stata vista con Kunz proprio sull’ultimo red carpet di Venezia. Sempre Repubblica riporta un’altra curiosità, un particolare incrocio. L’ex moglie di Kunz, Patrizia d’Asburgo Lorena, nata Groppelli, sarebbe attualmente la compagna di Alessandro Sallusti, ex compagno proprio di Daniela Santanchè.

