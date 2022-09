È l’ora della verità: i seggi hanno chiuso in tutta Italia alle 23:00, via da subito allo spoglio delle schede delle elezioni politiche. Si parte da quelle del Senato della Repubblica per passare dopo a quelle della Camera dei deputati. Appena le urne saranno chiuse cominceranno a essere pubblicati gli exit poll, sondaggi realizzati all’uscita dei seggi da agenzie private che chiedono ai cittadini di riprodurre il voto come appena espresso in cabina. Le urne sono state aperte questa mattina alle 7:00. Circa 51 milioni gli aventi diritto chiamati a votare, 4,7 milioni hanno votato all’estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni vota per la prima volta al Senato. La legge elettorale è denominata Rosatellum che si basa su un sistema misto con circa un terzo dei seggi del parlamento assegnato sulla base di collegi uninominali e altri due terzi trami collegi plurinominali. Si rinnovano i parlamentari della Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. 400 deputati e 200 senatori, dopo la riforma approvata l’anno scorso. Esclusi dal computo i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

61.566 le sezioni elettorali aperte, 180mila le persone impegnate in operazioni di voto e spoglio delle schede tra presidenti di seggio, segretari e scrutatori. Il ministero dell’Interno riporta nel suo dossier 1.310 candidati nei collegi uninominali, 2.788 nei collegi plurinominali e 95 nella circoscrizione estero alla Camera, 693 per i collegi uninominali, 1.418 per i collegi plurinominali e 41 per la circoscrizione estero. Alle 19:00 l’affluenza misurata dal Viminale riportava che aveva votato il 51,16% degli aventi diritto, dati relativi a 7.904 comuni su 7.904 comuni, mentre nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori per la Camera.

ORE 23:55 – La Cnn commenta su Twitter e con un articolo online l’esito dei primi exit poll delle elezioni italiane. Un articolo in cui evidenzia come con questi numeri di Giorgia Meloni “è destinata a diventare la prima donna premier italiana e leader del governo di più destra dai tempi di Mussolini”.

Giorgia Meloni set to be Italy’s first female prime minister and leader of its most right-wing government since World War II, exit polls suggest. https://t.co/CNLxGlBB5q — CNN (@CNN) September 25, 2022

ORE 23:45 – Secondo aggiornamento per gli istant poll di Quorum/YouTrend per SkyTg24 con un margine di errore dell’1,6%. Fratelli d’Italia sempre primo col 24,1%, PD al 19,7%, M5S 16%, Lega 10,3%, Forza Italia 7,3%, Azione/Italia Viva 7,2%, Verdi/Sinistra 3,9%, +Europa 2,9%, ItalExit 2,3%, Noi Moderati 1,3%, Unione Popolare 1,2%. In base a questi numeri il centrodestra alla Camera conta sul 43 per cento, il centrosinistra sul 27,5%.

In base al secondo instant poll di Quorum/Youtrend, alla Camera al centrodestra andrebbero 236 seggi mentre al centrosinistra andrebbero 89 seggi. Al Movimento 5 Stelle vanno 45 seggi, ad Azione/Italia Viva 19 seggi.

ORE 23:30 – In Sicilia, dove si vota per le Regionali, è nettamente in vantaggio il centrodestra e il suo candidato presidente Renato Schifani. A dirlo sono i dati degli exit poll commissionati dalla Rai al Consorzio Opinio.

Schifani è avanti con una forbice del 37-41 per cento, davanti al ‘civico’ Cateno De Luca (24-28), Caterina Chinnici del centrosinistra (15,5-19,5) e Nuccio De Paola del Movimento 5 Stelle (13-17).

ORE 23:20 – Matteo Salvini, leader della Lega, è il primo leader politico ‘di peso’ a commentare gli exit poll emersi nelle varie dirette televisive. “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE”, le parole del segretario del Carroccio.

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato!

Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️💪 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 25, 2022

ORE 23:18 – Il dato provvisorio sull’affluenza alle 23 (4.219 su 7.904) è al 64,19% (rispetto al 74,17% del 2018)

ORE 23:13 – Leggero vantaggio di Emma Bonino nella sfida dell’uninominale al Senato di Roma Centro. Secondo gli istant poll di Quorum/YouTrend per SkyTg24 l’esponente radicale candidata col centrosinistra è avanti col 36,9%, superando Lavinia Mennuni del centrodestra (33,9%), Alessandra Maiorino del M5S (11,2%) e Calenda del Terzo Polo (11,2%).

ORE 23:11 – E’ in bilico, secondo il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 il collegio di Napoli Fuorigrotta dove la sfida è fra Di Maio (centrosinistra) Sergio Costa (M5s) e Maria Rosaria Rossi di Forza Italia: i tre sono separati da pochissimi punti. Costa è accreditato del 29,6%, Di Maio del 28,1%, Rossi del 27,7%. Più staccata, al 6,1% Mara Carfagna di Azione/Italia Viva.

ORE 23:05 – Secondo gli istant poll di Quorum/YouTrend per SkyTg24 il centrodestra è avanti col 42%, contro il centrosinistra a 28,3%. Tra i partiti Fratelli d’Italia al 23,5%, Partito Democratico 20,3%, Movimento 5 Stelle 16,4%, Lega 9,6%, Forza Italia 7,8%, Terzo Polo 7,2%, Sinistra/Verdi 4,1%, ItalExit 2,6%, Impegno Civico 1%.

Quanto alla situazione dei seggi alla Camera e al Senato, il centrodestra avrebbe la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento (maggioranza a quota 200 alla Camera, 100 al Senato). Alla Camera centrodestra a quota 228, contro il centrosinistra a 95, M5S a 47, Terzo Polo a 19. La simulazione al Senato vede il centrodestra avanti con 115 seggi, centrosinistra a 44, M5S a 25, Terzo Polo a 10.

ORE 23:04 – Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai alla Camera la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l’Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l’Italia. Altri tra 2 e 6.

ORE 22:57 – Secondo le Intention Poll di Tecné, ovvero sondaggi telefonici e dal vivo fatti alcuni giorni prima del voto e in alcuni casi il giorno stesso del voto, la coalizione di centrodestra oscilla tra il 41,5 e il 45,5%, il centrosinistra tra il 25 e il 29%, il Movimento 5 Stelle tra il 14 e il 18%, il Terzo Polo tra il 5 e il 9%, Italexit tra il 3 e il 5%, altri partiti tra il 3 e il 5%.

ORE 22:57 – URNE CHIUSE – Le urne hanno chiuso in tutta Italia. A breve il dato sull’affluenza.

