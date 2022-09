L’Italia torna a votare: oggi dalle 7:00 alle 23:00 urne aperte in tutto il Paese per il rinnovo dei parlamentari. Quasi 51 milioni i cittadini convocati alle consultazioni. Si vota anche in Sicilia per le Regionali. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi. Le nuove aule si riuniranno entro il 13 ottobre. Si rinnovano i parlamentari della Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. 400 deputati e 200 senatori, dopo la riforma approvata l’anno scorso. Esclusi dal computo i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

Per la prima volta voteranno per il Senato anche gli under 25. Quasi 51 milioni gli italiani chiamati alle urne.Si voterà con l’ultima legge elettorale, detta Rosatellum: un sistema misto tra proporzionale e maggioritario. Il 37% dei seggi è eletto con sistema maggioritario, il 61% con sistema proporzionale, il 2% dagli elettori residenti all’estero. Presenti sulle due schede elettorali, una per la Camera e una per il Senato, sia i nomi dei candidati per i collegi uninominali che quelli dei listini proporzionali. La maggioranza assoluta è fissata in 201 seggi alla Camera e 101 al Senato. Non è consentito il voto disgiunto tra candidati nel maggioritario e proporzionale.

La diretta

ORE 7:00 – URNE APERTE IN TUTTA ITALIA

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte

