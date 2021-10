Sabrina Salerno è tra i protagonisti di Ballando sulle Stelle, lo show di Rai1 in onda il sabato sera, condotto da Milly Carlucci, il più longevo della Rai. Cantante, modella, sex symbol: la showgirl balla in coppia con il ballerino e maestro Samuel Peron. Salerno dal 2006 è sposata con l’imprenditore tessile Enrico Monti.

“È stato un vero e proprio colpo di fulmine – ha raccontato la showgirl nel 2018 al settimanale Gente – Mi ha conquistata la sua intelligenza”. I due stanno insieme dal 1994. Si sono sposati nel 2006. Monti gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti e camicie su misura. L’attività è stata anche in più occasioni premiata come un’eccellenza. Quando i due si sono conosciuti lui era già sposato. L’incontro in una sala d’incisione. Hanno avuto un figlio nel 2004: Luca Maria. La famiglia vive in una villa a Treviso.

Salerno è nata il 15 marzo 1968 a Genova, dai cinque ai quindici anni si trasferì a Sanremo, a vivere con i nonni. Dopo essere tornata a Genova, a vivere con il padre, e a frequentare il liceo, ha vinto il tiolo di Miss Lido e quindi di Miss Liguria. Ha quindi partecipato a Miss Italia 1984. Ha venduto in totale 20 milioni di dischi nella sua carriera. È stata legata negli anni 60 con l’attore francese Pierro Cosso.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano