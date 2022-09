Harry Styles è stato assoluto protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. L’ex leader degli One Direction, postar internazionale del momento, idolo delle folle, ha recitato in Don’t Worry Darling, il film diretto e interpretato dalla sua compagna Olivia Wilde, un thriller psicologico e paranoico. Successo stratosferico tra cinema e musica, punto di riferimento della comunità LGBTQI+, anche se c’è chi lo accusa di “queerbaiting”, di speculare sul tema senza essere gay, Harry Styles è il personaggio del momento.

Wilde ha 38 anni, dieci in più del compagno. È attrice, registra, produttrice. Ha avuto due figli con l’attore e storico fidanzato Jason Sudeikis. Proprio sul set di Don’t Worry Darling la coppia si è conosciuta. Styles ha preso il posto di Shia LaBeouf, sostituito per divergenze sul set. Aveva già recitato in Dunkirk. “Per me è molto moderno e spero che questo marchio di fiducia come uomo che ha Harry, davvero privo di qualsiasi traccia di mascolinità tossica, sia indicativo della sua generazione e quindi del futuro del mondo”, le prime parole di lei su di lui nel novembre 2020.

La conferma della relazione è arrivata nel 2021, quando la coppia è stata paparazzata al matrimonio del manager Jeffrey Azoff mano nella mano. Il 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino, Wilde ha pubblicato sui social un post in cui celebrava Harry Styles. “Fatto poco noto: la maggior parte degli attori maschi non vuole interpretare ruoli secondari nei film guidati da donne. L’industria li ha spinti a credere che riduca il loro potere (vale a dire il valore finanziario) accettare questi ruoli, che è uno dei motivi per cui è così difficile ottenere finanziamenti per film incentrati su storie femminili”.

E invece “il nostro ‘Jack’ (il personaggio interpretato da Styles nel film, ndr) non solo ha apprezzato l’opportunità di consentire alla brillante Florence Pugh di tenere il centro della scena come la nostra ‘Alice’, ma ha infuso ogni scena con un delicato senso di umanità. Non doveva unirsi al nostro carrozzone, ma è salito a bordo con umiltà e grazia e ci ha stupito ogni giorno con il suo talento, il suo calore e la sua capacità di guidare all’indietro”.

Dopo le riprese i due si sono dedicati alla loro relazione: sono partiti per Londra per qualche mese e sono stati in vacanza a Porto Ercole, in Toscana. Fine dell’indiscrezione, la relazione è ormai sotto la luce del sole, come sotto quello di Venezia. Wilde si è detta “più felice di quanto non lo sia mai stata” in un’intervista a Vogue in cui replicava anche ai soliti commenti sulla differenza di età con il compagno. “Quando sei davvero felice, non importa cosa pensano gli estranei di te. Tutto ciò che conta per te è ciò che è reale, ciò che ami e chi ami”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano