Vita sempre più in bianco e nero per Dusan Vlahovic. Ci vorrebbe certo un bel punto interrogativo: è pettegolezzo, gossip, soltanto voci quelle che per il momento lo vogliono legato in una relazione sentimentale con Carolina Stramare: modella, ex Miss Italia, conduttrice, tifosissima della Juventus. Maglia bianconera, amore bianconero insomma, nel caso. I due si sarebbero conosciuti quando l’attaccante vestiva ancora la maglietta della Fiorentina.

Vlahovic è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio per circa 75 milioni di euro per l’acquisto. E oltre alla differenza che potrebbe fare in campo, alla botta di entusiasmo nell’ambiente bianconero per uno dei top player della Serie A, si era parlato subito di gossip. Il primo nome tirato in ballo dai media era stato quello di Maria Sole Pollio, influencer napoletana, classe 2003. Mai nessuna conferma e mai nessuna smentita. Gossip, pettegolezzo.

A rilanciare è stata la rivista specializzata nel campo Novella 2000: la nuova fiamma dell’attaccante serbo sarebbe Carolina Stramare, 23 anni, modella, nata a Genova ma di origini venete, vincitrice di Miss Italia nel 2019. È il volto di Helbiz Live, la piattaforma streaming che trasmette le partite del campionato di Serie B. Da sempre, tra l’altro, tifosa della Juventus. “Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus”, ha raccontato in passato al settimanale Sportweek.

Appassionata di equitazione, ha gareggiato fino alla categoria 125. Da sempre praticante e appassionata di sport. Prima di diventare nota al grande pubblico, nel 2018, la tragedia della perdita della madre per una grave malattia. A lei la modella dedicò la vittoria del concorso di bellezza nel 2019. Sulla caviglia si è fatta tatuare una frase di una canzone di Eros Ramazzotti, Mamarà, dedicata a sua madre. Sulla presunta relazione mancano finora evidenze. Secondo il gossip la coppia avrebbe festeggiato insieme i recenti compleanni: lei ha compiuto 23 anni il 27 gennaio, lui 22 il giorno successivo.

Vlahovic è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Qualche tempo fa, sul suo profilo Instagram, aveva ammesso di avere una fidanzata e confidato di voler sposarsi e avere dei figli, un giorno. È nato nel 2000 a Belgrado. Ha una sorella. Il suo mito è sempre stato Michael Jordan. Il suo idolo calcistico Zlatan Ibrahimovic. È cresciuto nel Partizan Belgrado. Si è iscritto alla facoltà di Medicina in Serbia. A portarlo a Firenze Pantaleo Corbino, allora direttore sportivo della Viola, per 1,5 milioni di euro. A farlo sbloccare definitivamente in Italia l’allenatore Cesare Prandelli.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

