Stefano Mainetti, 65 anni, si è sposato con Elena Sofia Ricci nel 2003. Precedentemente Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Il loro matrimonio è naufragato dopo una sua presunta relazione con Nancy Brilli. Dopo questa delusione Ricci ha conosciuto Mainetti che è diventato padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004.

Nel dicembre 2022, dopo quasi vent’anni insieme, Mainetti e la Ricci hanno deciso di lasciarsi. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile.

Mainetti inizia gli studi sotto la guida del poeta Giorgio Caproni. Dopo aver conseguito la maturità frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia dove conclude il corso di Composizione con lode e menzione d’onore. Studia Direzione d’orchestra con Cesare Croci e pubblica una tesi sulla politica wagneriana.

In seguito inizia a scrivere musiche per il cinema, per il teatro e per la televisione, inizialmente in Italia per poi approdare anche negli Stati Uniti dive inizia a scrivere colonne sonore per film tra i quali figurano Shooter – Attentato a Praga di Ted Kotcheff, Silent Trigger e Talos – L’ombra del faraone di Russell Mulcahy. In Italia, invece, scrive la colonna sonora per la serie televisiva Orgoglio che nel 2005 gli vale il premio Cinemusic al Ravello Festival come miglior tema per la fiction italiana.

Nel 2014, per Musa Comunicazione, ha pubblicato il libro “La politica musicale nazista e l’influenza del culto wagneriano”. Nel 2021 è coautore, insieme a Simone Corelli e Gilberto Martinelli, del trattato “Dialoghi, Musica, Effetti – Il suono nell’audiovisivo”. Il libro, edito da Lambda, ha avuto il riconoscimento della critica al “Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica”. Nel Giugno 2017 presenta al pubblico il progetto Rendering Revolution per il quale ha ottenuto la Menzione d’Onore dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma per la valenza scientifica e artistica.

Le figlie di Elena Sofia Ricci sono nate da due padri diversi. La prima, Emma, di cognome fa Quartullo proprio come l’attore e doppiatore Pino Quartullo, primo marito dell’attrice fiorentina. La ragazza si è fatta conoscere per essere entrata a far parte del cast di Vivi e lascia vivere, una fiction andata in onda su Rai 1. La seconda, invece, porta il cognome Mainetti ed è nata dal secondo matrimonio di sua madre con Stefano Mainetti.

