La canzone che gIANMARIA ha deciso di portare a Sanremo “non è una canzone pensata per il Festival, ma nemmeno per le radio: insomma, mi prendo un bel rischio”. Esploso a X Factor, approdato alla 73esima edizione del Festival dopo aver vinto la gara tra i giovani, sul palco della kermesse canterà e gareggerà con Mostro, che parla del senso di straniamento quando ha lasciato Vicenza per vivere a Milano. Alla serata delle cover di venerdì 10 febbraio si esibirà con Manuel Agnelli.

Gianmaria è il nome d’arte di Gianmaria Volpato, considerato uno dei volti nuovi del graffiti pop italiano. Al grande pubblico è diventato noto tramite X Factor. Era considerato “il ritratto della sua generazione. Bella faccia, bella testa, ma sfuggente e introverso. Ha una sua visione del mondo, abbastanza complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi”, come si leggeva sul sito ufficiale del talent show dove faceva parte della squadra di Emma Marrone.

Classe 2002, è di Vicenza. Ha raccontato che scrive da quando era poco più di un bambino. Aveva 13 anni più o meno quando, dopo aver visto su Youtube alcuni contest di freestyle, ha cominciato a scrivere pensando alla musica. Il suo primo pezzo lo ha inciso nello studio di registrazione che un amico aveva assemblato in casa. All’inizio il suo nome d’arte era Gianxoxo. Alle selezioni del talent si era presentato con il suo inedito Suicidi. Del 2021 tre singoli: Tutto o niente 2, Mamma scusa e Ascolta.

“Parla di come ho trascurato la famiglia e gli amici per pensare ai miei sogni, una scelta che mi ha portato qui ma mi ha fatto sentire anche una carogna, un mostro – ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni sulla canzone che porterà a Sanremo – Sto vivendo il mio periodo più sano di sempre, ho dato uno stop agli aperitivi, esco poco e ogni tanto mi tiro tre sberle ricordando a me stesso mi vivermela bene”. Alla serata delle cover si esibirà in Quello che non c’è, brano degli Afterhours, con il leader della band Manuel Agnelli, già giudice di X Factor.

