Lo consigliano come un brano da ascoltare “sul divano e con il giradischi”. Coma_Cose, il duo composto da Fausto Zanardelli in arte Lama e Francesca Mesiano in arte California tornano a Sanremo dopo la prima volta al Festival nel 2021, quando portarono Fiamme negli occhi. Tutt’altra situazione: senza pubblico, restrizioni per il lockdown. Quest’anno un’altra storia. L’addio, la canzone che portano, “l’abbiamo scritta per superare una crisi, anziché andare dal terapeuta di coppia – ha spiegato Lama a Tv Sorrisi e Canzoni – Il tema è il coraggio di lottare per proteggere un rapporto dal tempo che passa e dalle fragilità quotidiane”.

Lama e California sono una coppia nella vita, oltre che sul palco. Hanno raccontato di essersi conosciuti alla festa di inaugurazione di un negozio a Milano, dov’erano arrivati rispettivamente da Salò e da Pordenone. Galeotta fu però una serata a un karaoke. L’ultimo album, pubblicato nel novembre del 2022, è arrivato dopo una pausa di riflessione. Non venivano le canzoni, qualcosa non andava, e si sono separati per qualche tempo, tornando alle proprie città. Lui poi ha mandato una canzone a lei, Sei di vetro, finita nel disco.

“Siamo due binari paralleli – ha raccontato a 7 de Il Corriere della Sera – , che sono sempre uniti dalle traversine, questo ci trasforma in noi, ma non un binario unico. La canzone parla del fatto che tu sei una persona che ha valore, bellezza e potere grazie alla tua fragilità, è la tua entità e lo sarà sempre, anche se te ne andrai per il mondo: è una promessa matura di amore”, ha concluso Lama. “”Il brano L’addio dice che in fin dei conti l’addio non è una possibilità. E quindi l’addio è la potenza di evocazione di un luogo, l’addio a quello che eri. Un luogo metaforico di come eri, di come stavi … La caducità della vita è vera, ma è anche una menzogna, tutto è registrato nel cervello, se è stato importante”, ha detto del pezzo che porteranno a Sanremo.

I Coma_Cose sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il primo, classe 1981, viene da Salò e si fa chiamare Fausto Lama. Prima era conosciuto come Edipo: una manciata di album dal 2010 al 2015. Silenzio fino al 2017, dopo l’incontro con Mesiano, dj nata a Pordenone, anni 32, ma trapiantata a Milano, si fa chiamare California e suonava techno, elettronica, drum’n’bass.

Hanno pubblicato i primi quattro brani, con videoclip annessi, tra febbraio e giugno del 2017. A ottobre dello stesso anno esce il concept EP Inverno Ticinese: tre brani e un tour che va spesso e volentieri sold out. Esplodono nell’ambiente indie con il singolo e il video di Post Concerto del marzo 2018. Il loro mestiere è ritmo, calembour, giochi di parole, significanti più che significati, sound urbano. Uno stile che attira da subito molta attenzione nell’ambiente indie e it-pop. Il loro primo album, Hype Aura, esce a marzo 2019 e raccoglie consensi sia nel pubblico che nella critica. Due dischi d’oro all’attivo per Post concerto e Mancarsi.

Dopo Hype Aura è arrivato il turno di altri due album: Nostralgia del 2021 e Un meraviglioso modo di salvarsi, uscito appena qualche mese fa nel 2022. Dopo Sanremo partiranno in tour, con un giro in diversi club italiani più due tappe all’estero, a Parigi e a Londra, nel loro “Un meraviglioso modo di incontrarsi”. Duetteranno con i Baustelle in Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri venerdì 10 febbraio, nella serata delle cover. Il nome Coma_Cose, hanno spiegato, sfugge a qualsiasi ermeneutica razionale: “Coma” definisce un momento storico difficile, dal quale è il momento di svegliarsi; “Cose” è stato aggiunto, in sostanza, perché suonava bene.

