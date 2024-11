Lunetta Savino torna in tv con Libera, nuova fiction Rai sulla trama di un giudice di Trieste pronto a vestire i panni di un’investigatrice davanti alla scoperta di nuove verità sull’omicidio di sua figlia Bianca, persa quindici anni prima per overdose.

Chi è Libera, il magistrato interpretato da Lunetta Savino nella nuova fiction Rai

Una morte a cui il magistrato non ha mai creduto, che ha segnato un periodo della sua vita passato lontano dal marito – da cui si è separata – e impegnata a crescere la nipote aiutata dalla sorella Isabella.

Libera torna ad occuparsi del caso della figlia quando un giorno, in aula riconosce l’uomo visto con Bianca il giorno della sua morte.

Il pregiudicato Pietro, le svela rivelazioni sconvolgenti, ribaltando tutto ciò che credeva sulla morte della figlia.

Libera, la trama della fiction RAI

Divisa tra il ruolo di giudice e quello di investigatrice, Libera affronta con determinazione una ricerca che promette di cambiare le loro vite.

I due collaborano in segreto, mantenendo il patto di non rivelare nulla a Clara finché non avranno risolto il mistero. Libera deve nascondere la sua indagine a molte persone: Davide, il suo ex marito e vicequestore; Isabella, la sorella vivace che poi decide di aiutarla; e i colleghi del tribunale, tra cui Ettore Rizzo, affascinante uomo interessato a lei.

Libera, il cast della fiction RAI

Assieme a Lunetta Savino, nel cast anche Matteo Martari, Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran e Monica Dugo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco