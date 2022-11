Procuratore generale del Massachusetts, Maura Healey ha vinto la sfida e sarà governatore del suo Stato. Prima volta per una donna apertamente omosessuale. Healey, forte del suo profilo prestigioso, ha battuto il governatore repubblicano sostenuto da Donald Trump Geoff Diehl, mentre l’uscente Charlie Baker, aveva annunciato già a dicembre scorso che non si sarebbe ricandidato per un terzo mandato.

Il giorno della pubblicazione del video in occasione del lancio della sua candidatura aveva detto rivolgendosi ai suoi elettori: “Sono stata con voi come avvocato del popolo, e ora sto correndo per essere la vostra governatore tornare più forti che mai”.

Healey ha pubblicizzato i suoi successi come procuratore generale nel video affermando di aver contribuito al cambiamento climatico e di voler fermare l’epidemia di oppioidi. “Continueremo con ciò che funziona e sistemeremo ciò che non funziona”, ha detto. “Riporteremo la nostra economia in carreggiata e porteremo la formazione professionale in ogni parte del nostro stato in modo che tutti possano condividere la nostra crescita. Renderemo l’assistenza all’infanzia più accessibile in modo che ogni famiglia possa avere la flessibilità e il supporto di cui ha bisogno e modernizzeremo le nostre scuole in modo che i nostri bambini possano imparare in un ambiente sicuro e sostenibile”.

Healey, 50 anni, ha raccolto per la sua campagna oltre 3,6 milioni di dollari come pubblicato nel suo account a gennaio. Negli ultimi anni, Healey è stata una grande critica dell’ex presidente Donald Trump in uno Stato che lo ha respinto con perdite nelle elezioni del 2016 e del 2020. È anche diventata un leader nazionale nella guerra alla dipendenza da oppiacei negli Stati Uniti.

Healey ha sconfitto anche la ‘maledizione’ dei procuratori del Massachusetts. Dal 1958 infatti, sei ex procuratori generali del Massachusetts hanno provato a prendersi la poltrona da governatore. Tutti hanno fallito, perdendo le primarie del loro partito, perdendo le elezioni generali o, in un caso addirittura, morendo prima del giorno delle elezioni.

Il Massachusetts ha superato un ulteriore tetto di cristallo. Da quando il suo primo governatore – il firmatario della Costituzione degli Stati Uniti John Hancock – è entrato in carica nel lontano 1780, il Massachusetts ha eletto governatore una serie ininterrotta di uomini e mai una donna. Solo in un caso il governatore Jane Swift, repubblicana, ha assunto la carica nel 2001 dopo che Paul Cellucci è diventato ambasciatore in Canada.

Riccardo Annibali

Riccardo Annibali