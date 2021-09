Paola Turani è arrivata alla Mostra dell’Arte Cinematografica di Venezia con un pancione enorme. La sua presenza è stata in dubbio fino all’ultimo, e sta facendo molto discutere in queste ore sui social network e sul web. È incinta: al suo nono mese di gravidanza. “Sono davvero molto soddisfatta – ha detto – felice di aver scelto di venire alla Mostra del Cinema. Nonostante i dubbi iniziali, è andata benissimo”. Il suo primogenito nascerà a fine settembre.

Turani ha 34 anni, è modella e influencer da altre 1.8 milioni di follower. Ha esordito come fashion blogger e modella ed ha allargato sempre più la sua platea di follower fino a diventare uno dei personaggi più noti dei social network. Si è presentata sul red carpet con un vestito lungo color blu notte. La schiena scoperta, i capelli lisci raccolto in una coda.

Era arrivata alla 78esima edizione del Festival in versione no make-up, con un look molto casual e comodo. È nata a Sedrina, in provincia di Bergamo, il 10 agosto 1987. È sposata dal 2019 con Riccardo Serpellini. La cerimonia, a luglio, a Desenzano del Garda, dopo otto anni di fidanzamento. Anche lui, il marito, è di Bergamo: classe 1973, imprenditore attivo nel marketing e nei servizi pubblicitari.

Il suo primogenito sarà un maschietto. Ancora non ha scelto, o non ha rivelato, il nome del piccolo. “Devo ammettere che, per assurdo, rispetto agli anni scorsi ero proprio più tranquilla, zero ansie. In passato, ero molto nervosa”, ha raccontato su Instagram sulla sua presenza al Festival. Sempre sui social aveva pubblicato un video mentre mostrava il test di gravidanza positivo e piangeva di gioia. Sta facendo discutere la sua presenza al Festival: sui social è stata criticata per le caviglie gonfie e i suoi abiti, anche se in moltissimi la stanno difendendo dagli attacchi.

