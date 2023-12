Sara Benmessaoud è la splendida moglie di Giò di Tonno – il cantante nato a Pescara con alla spalle il Festival di Sanremo 2008 nel quale ha vito insieme a Lola Ponce con il pezzo Colpo di Fulmine. L’artista in questi giorni sta avendo successo grazie alla sua brillante performance nelle vesti di Capitan Uncino nel musical Peter Pan.

Sara Benmessaoud la bellissima fotografa originaria del Marocco

Sara Benmessaoud è originaria del Marocco. Da ben vent’anni è legata sentimentalmente all’artista Giò di Tonno diventato celebre per aver prestato il volto al Quasimodo di Notre Dame de Parisdi Riccardo Cocciante. La coppia è convolata a nozze nel 2015.

Giò di Tonno e Sara Benmessaoud: figli e vita privata

La coppia ha avuto due figli: il primogenito, Jad, è venuto al mondo nel 2013, mentre il secondo figlio, Noah, è nato nel 2020. Di Sara Benmessaoud sappiamo che è una fotografa professionista. ed è molto attiva sui social dove vanta su Instagram poco più di 3.600 follower, con i quali condivide la quotidianità al fianco dei suoi familiari. In diversi scatti caricati online vediamo Benmessaoud teneramente insieme al suo compagno di vita e ai figlioletti, con i quali organizza spesso gite fuori porta.

Giò di Tonno cantante, cantautore e attore teatrale italiano

Nato a Pescara il 5 agosto 1973, Giò di Tonno è un cantante, cantautore e attore teatrale italiano, che gran parte del pubblico (in particolare quello appassionato di musical) ha conosciuto per il ruolo di Quasimodo in Notre dame de Paris di Riccardo Cocciante.

I primi passi di Giò di Tonno nel mondo della musica

Giò di Tonno inzia a lavorare nel mondo della musica già da adolescente, entrando a far parte del cast di Sanremo Famosi nel 1993 con il pezzo La voce degli ubriachi, partecipando l’anno successivo al Festival nelle Nuove Proposte con la canzone Senti uomo. Per i primi anni di carriera si è occupato soprattutto di musica classica e ha lavorato come direttore artistico di un laboratorio per giovani cantautori.

La consacrazione definiva di Giò di Tonno

Giunta solo a partire dal 2001, anno in cui è entrato nel cast del musical Notre dame di Paris nei panni del protagonista Quasimodo, dove ha affiancato Lola Ponce nei panni di Esmeralda (con l’artista argentina ha inoltre partecipato al Festival di Sanremo 2008, vincendo la kermesse con il pezzo Colpo di fulmine).

Negli ultimi anni l’abbiamo visto molto a teatro, prima nella fiaba musicale L’orco di Giorgio Bernabò, poi nel musical I promessi sposi – Opera moderna con la direzione di Michele Guardì. Nel 2012, inoltre, è stato uno dei concorrenti di Tale e quale show di Carlo Conti, vincendo la trasmissione con il 27% dei voti.

