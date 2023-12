Mietta ha sofferto a lungo di bulimia in passato. La cantante classe 1969 è stata a lungo in coppia con Davide Tagliapietra, dal loro amore è nato Francesco Ian nel 2010. Ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Mietta ha dichiarato “Rifiutavo il mio corpo” ricordando il grave disturbo alimentare di cui ha sofferto nei primi anni della sua carriera. Durante un’intervista televisiva la cantante ha ricordato un periodo buio della sua vita, una fase moto delicata, dalla quale è però fortunatamente riuscita a uscire.

Mietta ha confessato qualcosa di molto personale, ovvero la battaglia contro la bulimia condotta anni fa e superata grazie all’aiuto di una psicologa. “Adesso sono felice di quello che sono perché sono passata tante volte dal dolore ed è per questo che apprezzo la vita e le persone”.

Mietta, coach della trasmissione di Canale 5 Io canto Generation, ha ricordato come si sia resa conto di avere un problema quando, oltre agli attacchi di panico ha cominciato ad avere un rapporto malato con il cibo e a rifiutare il suo corpo: “Mi sono resa conto che rifiutavo il mio corpo, che lo rifiutavo proprio fisicamente. E avevo un rapporto compulsivo con il cibo...”.

“Se vomitavo? Direi che possiamo andare oltre. La bulimia non è solo quello. Non è che chi è bulimico automaticamente deve vomitare. Bisogna fare molta attenzione, perché nel momento in cui io l’ho scoperto, perché me ne sono accorta su me stessa, mi sono accorta che alcune cose che leggevo e su cui mi ero informata, facevano parte di quella che era la mia attenzione, della mia quotidianità. Comunque sì, più o meno quello che hai detto tu…”.