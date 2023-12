Natalia Borges è un’attrice e modella brasiliana, molto nota sui social con un seguito di 128mila followers su Instagram. Stupenda nelle sue foto è un’insegnante di pilates certificata e ha creato una pagina in cui si cimenta in una serie di esercizi ginnici estremi.

Natalia Borges e Lavezzi: tante passioni in comune

Natalia Borges ama trascorrere le giornate al mare con il Pocho Lavezzi e condivide la passione per il vino con il suo compagno. La donna ha circa 120 mila follower su Instagram e incanta i suoi fan attraverso scatti mozzafiato, indossando costumi o abiti eleganti.

Natalia Borges e la precedente relazione con un’amico di Lavezzi

Secondo quanto riportato dai media argentini la Borges potrebbe aver avuto una relazione, precedente ovviamente, con un amico del Pocho. L’ex moglie di Lavezzi aveva commentato così la relazione tra Lavezzi e la bella modella brasiliana Natalia Borges

“Conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Stava anche con la ragazza di Nacho Viale, mangiavano insieme, erano super amici. Gli mentiva in faccia, l’ha incontrata in Brasile qualche anno fa e recentemente di nuovo. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà”, le sue parole riportate da golssip.it.

Lavezzi ricoverato d’urgenza in Uruguay: cosa è successo

Ricoverato d’urgenza in ospedale in Uruguay con ferite all’addome e una frattura “all’altezza della clavicola”, in condizioni definite “non gravi”. Queste le ultime notizie su Ezequiel Lavezzi, il primo scugnizzo del Napoli di De Laurentiis, oggi 38enne lontano dal pallone. Meno certezze sui fatti che hanno costretto l’ex calciatore argentino a correre nella clinica Cantegril di Punta del Este, dove si trova in vacanza.

Natalia Borges ha chiamato la polizia alle 4.30 del mattino

Secondo i media locali nella notte di martedì, intorno alle 4.30 del mattino, la compagna del Pocho, Natalia Borges, chiama la polizia del dipartimento di Maldonado, non lontano dalla capitale Montevideo, chiedendo un intervento immediato.

Nella villa in località José Ignacio di proprietà dell’ex calciatore è in corso una festa. Arrivati sul posto, gli agenti sollecitano l’arrivo di un’ambulanza, che poi scortano in ospedale, dove Lavezzi è tuttora ricoverato sotto osservazione. I primi esami a cui viene sottoposto evidenziano alcune ferite da taglio all’addome e una frattura della clavicola.

Le due versione sulla lite e l’accoltellamento di Lavezzi

La versione fatta circolare dalla famiglia dell’argentino e fornita alle forze dell’ordine, spiega come il Pocho, salito su una scala per cambiare una lampadina, sia caduto urtando un mobile, da qui ferita e frattura.

La seconda versione, che filtra dai media uruguaiani, parla di una lite in famiglia, forse con il fratello, legata a ragioni economiche. La polizia ha comunicato che “è già stata avviata un’indagine per far luce sull’accaduto”

