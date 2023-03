Luigi Alfredo Ricciardi, per tutti il Commissario Ricciardi è un uomo dal fascino calamitoso, è enigmatico, è colto, è gentile, è schivo e nella serie tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni sono due le donne che anelano di potergli stare accanto. Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti, dirimpettaia del Commissario che la ama in segreto. L’altra è la ricca cantante lirica Livia Lucani, interpretata da Serena Iansiti. Livia è innamorata, tutt’altro che segretamente del Commissario. Ma dimessi i panni della contessa Livia, chi è Serena Iansiti? Serena nasce a Napoli l’11 maggio 1985. La mamma è un’insegnante di lettere, mentre il padre è un magistrato.

Alle soglie dell’adolescenza, quando aveva quindici anni, la famiglia si trasferisce a Latina e lì inizia a delinearsi la passione di Serena per la recitazione. Inizia a frequentare un corso di teatro e a diciannove anni viene ammessa alla sede romana del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il trampolino di lancio si chiama “Centovetrine”, è la soap che andava in onda a ora di pranzo su canale 5. È il 2010 e Serena entra nel cast per interpretare il ruolo di Lavinia Grimani. Nel 2010 gira il cortometraggio Lucrezia Borgia. National Opera of London, diretto da Mike Figgis, nel 2011 gira i film Lords of London di produzione britannica, Fondi’91 di produzione canadese e un Natale per due, primo film tv prodotto da Sky Italia.

Ottiene quindi il suo secondo ruolo importante nella quarta stagione della serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi dove interpreta il ruolo di Ilaria Abate. E proprio sul set di Squadra Antimafia Serena conosce e si innamora di Paolo Pierobon, nella serie Filippo De Silva. Il loro amore durerà sei anni. Serena oggi è impegnata con Ferran Pareres Rubio i due si sono conosciuti al Centro Sperimentale di Cinematografia mentre lei studiava per diventare attrice e lui per affermarsi come Direttore della Fotografia, per un po’ le loro vite hanno preso strade diverse fino a ritrovarsi. Oggi hanno una bimba di due anni, Viola.

Ma torniamo alla sua carriera… Nel 2013 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella serie I segreti di Borgo Larici, impersonando Anita Sclavi. Prende inoltre parte nel corso degli anni a svariati cortometraggi, a una serie web e alla pubblicità del Kimbo Caffè. Nel 2015 entra a far parte del cast della terza stagione de Le tre rose di Eva dove interpreta il personaggio di Clarissa e nel cast della seconda stagione de Il giovane Montalbano dove interpreta il personaggio di Stella Parenti.

Poi arriva il Commissario Ricciardi, serie nella quale Serena ha un ruolo importante. Nella serie, Livia ha conosciuto Ricciardi mentre indagava sull’omicidio del marito e si è trasferita a Napoli per lui. Prova a conquistarlo in ogni modo, diventando quasi invadente e onnipresente. Enrica, invece, resta nell’ombra e lo ama da lontano, dalla finestra dalla quale si affaccia per vederlo anche pochi secondi. Anche il Commissario solitario e schivo guarda fuori dalla finestra per incrociare lo sguardo di Enrica, la ama ma ha paura che la sua maledizione (quella di sentire e vedere i morti di morte violenta) possa essere trasmessa ai figli, qualora ne avesse. È nel mistero di queste tre vite che corrono parallelamente che si snodano le trame degli omicidi che il Commissario è chiamato a risolvere.

Redazione

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella