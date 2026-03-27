Beppe Savoldi è morto a 79 anni. E’ stato uno storico attaccante della Serie A, indossando le maglie di Bologna, Napoli e Atalanta. Proprio a Bergamo era cresciuto, tanto che i nerazzurri sono stati la sua prima e ultima tappa in carriera (1965-1968, 1982-1983). Nel nostro campionato ha disputato 405 partite, mettendo a referto 168 reti tra il 1965 e il 1980, occupando così il diciassettesimo posto nella classifica all time della massima serie italiana. Ha lavorato anche come seconda voce di telecronaca tra gli anni ’90 e 2000. L’annuncio della scomparsa di Savoldi, è stato dato dal figlio Gianluca, come riporta Cronache di Spogliatoio: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri ddi tutto ciò, pur travolti dal dolore“.

Le squadre di Savoldi

Come detto, Beppe Savoldi inizia la sua carriera all’Atalanta, esordendo nel 1965, appena diciottenne. Fa il suo esordio ufficiale in Coppa Italia il 29 agosto contro il Verona, segnando anche un goal. In Serie A dovrà aspettare il 5 settembre, quando scenderà in campo per la prima volta contro la Fiorentina. Divenuto da subito un nome ricercato sul mercato, rimarrà in nerazzurro fino al 1968, quando verrà ceduto al Bologna, maglia indossata per più tempo di tutte. Ci rimarrà infatti 7 anni, dal 1968 al 1975 e, dopo una parentesi al Napoli (1975-1979), tornerà in rossoblù per un altro anno, fino al 1980. Verrà squalificato per un anno e mezzo poiché coinvolto nello scandalo del Totonero, al suo rientro in campo ritornerà a vestire la maglia della sua Atalanta per l’ultimo anno della sua carriera, terminata nel 1983. Ha vinto tre Coppa Italia, due con il Bologna (1970, 1974), una col Napoli (1976). Sempre con le stesse squadre, ha vinto anche due Coppa di Lega Italo-Inglese (nel 1970 con il Bologna, nel 1976 con il Napoli).

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Riccardo Tombolini