Non poteva permettersi pantaloni, piumino e altri abiti per coprirsi. Un clochard francese di 38 anni, nel centro di Monza, lunedì scorso è stato protagonista di una vicenda a lieto fine raccontata dalla questura brianzola. Una commessa ha deciso di aiutarlo: di regalargli i vestiti per proteggersi dal freddo. Dopo essere stato accompagnato dagli agenti negli uffici della Polizia l’uomo è stato anche messo in contatto con la sua famiglia che da tempo lo stava cercando.

La dipendente del negozio di abbigliamento aveva notato l’uomo mentre entrava nel negozio. Un 38enne che spesso si aggira tra le vie del centro della città. “L’ho visto che si provava gli abiti, palesemente trasandato, ma comunque compiaciuto della sua immagine allo specchio, come avrebbe fatto un ragazzino, e in quel momento, dentro di me si è smosso qualcosa”, ha raccontato Irene Brunetta, 32 anni, commessa e studentessa, a Il Corriere della Sera Milano.

“Si è seduto in un angolo del negozio, borbottando parole incomprensibili. Non era aggressivo. Non lo avevo mai visto prima, però non sapevo che reazione avrebbe potuto avere. In quel momento ero sola in negozio, c’era solo una cliente che è rimasta con me alcuni minuti per poi allontanarsi”, ha aggiunto la giovane. L’uomo aveva preso una serie di capi e si è praticamente rinchiuso nel camerino. Quando gli agenti sono arrivati lo hanno convinto a uscire. E la 32enne le ha regalato una giacca a vento e un paio di pantaloni, pari a un incasso di 15o euro.

La Polizia ha accertato che l’uomo soffre di problemi psichici, è un cittadino francese in cura a causa di una forte depressione per la quale prende abitualmente psicofarmaci. A suo carico pendeva da ottobre un ordine di ricerca di persone scomparse. È stato portato all’ospedale San Gerardo. Gli agenti, dopo averlo identificato, hanno avvertito la famiglia grazie al consolato francese di Milano. I parenti hanno ringraziato sia la polizia che la commessa e sono partiti per Monza per ritrovare il 38enne.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

