Tanto Sud nel nuovo corso dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari. La pugliese Alessia Gianfrate è stata rieletta nel Direttivo nazionale dell’AICP, nell’ambito della nuova organizzazione definita dal Presidente neoeletto Alessandro Iachetta. La Gianfrate, al secondo mandato consecutivo, ha ricevuto la delega strategica alla gestione e al coordinamento degli eventi, snodo cruciale per l’immagine e l’attività dell’associazione.

Collaboratrice parlamentare al Senato della Repubblica, dopo l’attività svolta alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, Alessia Gianfrate vanta una consolidata professionalità nel campo delle relazioni istituzionali e delle politiche pubbliche. Alle spalle ha un solido percorso nell’ideazione e nell’organizzazione di appuntamenti di rilievo politico nazionale, che hanno consentito nel tempo di intrecciare dinamiche globali e territorio pugliese, portando sul territorio attori di primo piano del dibattito pubblico. Un bagaglio di spessore e un profilo di forte caratura che il presidente Iachetta, ha voluto valorizzare appieno. Le linee programmatiche della nuova presidenza puntano infatti a trasformare gli eventi associativi in veri e propri strumenti di crescita culturale e istituzionale. In quest’ottica, l’Unità Eventi avrà il compito di favorire occasioni di confronto con rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni. Nello svolgimento delle attività, la consigliera coordinerà un gruppo di lavoro di altissimo profilo: al suo fianco opererà il corregionale Domenico Gabriele Nuzzolese, giovane avvocato amministrativista e incaricato della ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico all’Università degli Studi di Bari, già autore di pubblicazioni scientifiche dedicate al diritto parlamentare. Insieme a lui, il siciliano Federico Scalisi, affermato professionista degli affari pubblici con una solida esperienza nella pianificazione e nell’organizzazione di iniziative istituzionali e politiche.

«Questa riconferma nel direttivo nazionale rappresenta per me un grande onore e una responsabilità ancora maggiore», dichiara Alessia Gianfrate. «Ringrazio il presidente Alessandro Iachetta per la fiducia accordatami nell’affidarmi la delega al coordinamento dell’area eventi. Per la nuova programmazione potrò contare su due professionisti eccellenti e di fiducia che esprimono competenze di altissimo livello. Lavorare insieme ci permetterà di dare un contributo significativo alla crescita dell’Associazione, mettendo a disposizione l’esperienza e la passione maturate in questi anni e operando in piena sinergia con tutti gli organi associativi affinché ogni appuntamento diventi un momento alto di confronto, sviluppo e rigorosa valorizzazione del ruolo dei collaboratori parlamentari».

In coerenza con le linee programmatiche della Presidenza, accanto all’attività convegnistica e di networking nella Capitale, il prossimo biennio vedrà un significativo rafforzamento delle attività di formazione continua, intercettando la rapida evoluzione delle procedure legislative e della comunicazione digitale per sostenere l’aggiornamento costante di tutti gli iscritti. Un’ambizione che guarda oltre i confini della categoria, aprendo il dialogo ai professionisti delle relazioni istituzionali, dei media e degli affari pubblici, per accreditare l’Associazione come un autorevole centro di competenze e uno spazio di confronto trasversale di rilievo nazionale.

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