L’appuntamento con i fan italiani di Travis Scott è fissato a stasera, martedì 23 luglio, alle ore 21.00 all’Ippodromo Snai La Maura, in via Ippodromo 20151, Milano. Il rapper di Houston torna in Italia dopo il grande successo dello scorso anno, quando ha fatto vibrare il Circo Massimo di Roma. Si prevede che circa 75mila persone accoglieranno entusiasticamente il 33enne, attualmente in tour per l’Europa con il suo nuovo album “Utopia”. Sarà la penultima tappa del tour europeo, sviluppatosi tra l’Olanda, la Polonia, la Svizzera, la Francia, il Belgio, il Regno Unito, la Germania e la Repubblica Ceca. Il concerto sarà aperto dal rapper svedese Yung Lean, nome d’arte di Jonatan Aron Leandoer Håstad, considerato uno dei più promettenti della scena rap internazionale a soli 28 anni e che salirà sul palco prima delle 20:00

Travis Scott a Milano 23 luglio, la scaletta dei brani della serata

La scaletta del concerto sarà diversa da quella dell’anno scorso, grazie all’uscita del nuovo album “Utopia”. Anche se l’ordine esatto delle canzoni non è ancora noto, si può ipotizzare una scaletta basandosi sui concerti recenti.

Hyaena

Thank God

Modern Jam

Aye

sdp interlude

Backr00ms

Type shit

Nightcrawler

Sirens

Upper Echelon

Praise God

God’s country

My Eyes

Butterlfy Effect

Highest in the room

Mamacita

Circus Maximus

I know?

Stargazing

90210

Meltdown

Topia Twins

No Bystanders

Fe!N (eseguita sette volte)

Sicko Mode

Antidote

Goosebumps

Fe!N

Telekinesis

Chi è Travis Scott

Travis Scott, il cui vero nome è Jacques Berman Webster II, è considerato uno dei migliori rapper al mondo. Nato il 30 aprile 1991 a Houston, Texas, è anche cantante, produttore discografico e stilista. Scott ha frequentato la Elkins High School, dove si è diplomato a diciassette anni, e poi la University of Texas San Antonio, che ha abbandonato per dedicarsi completamente alla musica. Si è trasferito a New York per iniziare la sua carriera, ma la svolta è arrivata con il suo spostamento a Los Angeles e gli incontri cruciali con T.I. e Kanye West, diventando pupillo di quest’ultimo.Il suo album di debutto, “Rodeo“, ha ottenuto un enorme successo grazie anche alle collaborazioni con artisti di spicco come The Weeknd e Justin Bieber.

Da allora, Scott ha avuto un percorso stellare, accumulando numerosi dischi di platino. Tuttavia, un tragico incidente durante il festival Astroworld ha segnato la sua carriera, con la morte di 8 persone e centinaia di feriti a causa della folla.

Scott è noto per il suo stile musicale unico che combina rap, hip-hop e influenze psichedeliche. Ha raggiunto la fama internazionale con album di successo come “Rodeo” (2015), “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016) e “Astroworld” (2018), quest’ultimo acclamato sia dalla critica che dal pubblico.

