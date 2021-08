Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia, ieri sono stati. Sale così ad almeno 4.396.417 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 11 (ieri sono stati 22), per un totale di 128.220 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.155.931 e 1.991. Quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.025). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 112.266, pari a 3.731 in più rispetto a ieri (+3.850 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 203.511, ovvero 90.352 in meno rispetto a ieri quando erano stati 293.863. Mancano sempre i test del Lazio che non comunica il dato dei tamponi dal primo agosto per via dell’attacco hacker. Sale il l tasso di positività al 2,8%, ieri era 2,3%. La buona notizia è che rispetto a domenica della settimana scorsa il numero è più basso. Domenica scorsa infatti era al 3,2%, un dato che fa almeno sperare in una inversione di tendenza: la curva dovrebbe iniziare a decrescere. Si capirà meglio nei prossimi giorni.

Per effetto del weekend, come ormai di consueto, sono meno i contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva scende per effetto di un minor numero di tamponi (toccherà il punto minimo domani), oltre 90 mila analisi in meno. Dal confronto con la scorsa domenica (1 agosto) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +5.321 casi con un tasso di positività del 3,2%, si vede che il trend è in salita ma molto lenta: infatti oggi ci sono più nuove infezioni del primo agosto, ma con una percentuale inferiore.

Per il terzo giorno consecutivo il maggior numero di nuovi contagiati è in Sicilia, l’unica regione sopra quota 800: qui sono +822 i casi con un tasso del 9% calcolato su 9.083 tamponi. Seguono oltre la soglia di 600: Toscana (+665 casi con tasso 4,6%), Emilia-Romagna (+661 casi con tasso 3%) e Lombardia (+637 casi con tasso 1,8%). Ad aver processato tanti test sono Lombardia (36 mila) e Veneto (35 mila), quest’ultima regione ha individuato +587 casi (tasso 1,7%).

Sono 11 le vittime nelle ultime 24 ore, la metà di ieri. Come sappiamo, a volte di domenica il dato più triste è incompleto in quanto alcune strutture non forniscono gli aggiornamenti nei giorni festivi. Tredici le regioni che hanno zero lutti, alle quali si aggiungono le province di Trento e Bolzano. Il maggior numero di morti è in Lazio (3) e Sicilia (3). In basso il dettaglio.

Aumentano ancora le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +98 (ieri +84), per un totale di 2.631 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +11 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +11), portando il totale dei malati più gravi a 299, con 24 ingressi in rianimazione (ieri 29). Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 71,4 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 34,2 milioni (63,47% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Lombardia 858.060: +637 casi (ieri +756) con 36.111 tamponi

Veneto 441.689: +587 casi (ieri +682) con 35.058 tamponi

Campania 434.666: +369 casi (ieri +610) con 15.816 tamponi

Emilia-Romagna 399.062: +661 casi (ieri +685) con 21.605 tamponi

Piemonte 367.378: +151 casi (ieri +170) con 12.946 tamponi

Lazio 362.968: +554 casi (ieri +638) il dato dei tamponi non è fornito*

Puglia 257.756: +208 casi (ieri +360) con 12.543 tamponi

Toscana 257.096: +665 casi (ieri +714) con 14.553 tamponi

Sicilia 248.638: +822 casi (ieri +776) con 9.083 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 108.705: +48 casi (ieri +111) con 4.859 tamponi

Marche 106.875: +151 casi (ieri +221) con 3.355 tamponi

Liguria 106.386: +135 casi (ieri +143) con 6.104 tamponi

Abruzzo 76.881: +120 casi (ieri +83) con 8.573 tamponi

P. A. Bolzano 73.977: +31 casi (ieri +28) con 5.568 tamponi

Calabria 72.163: +104 casi (ieri +238) con 2.154 tamponi

Sardegna 64.654: +303 casi (ieri +414) con 3.052 tamponi

Umbria 59.254: +115 casi (ieri +142) con 6.713 tamponi

P. A. Trento 46.623: +29 casi (ieri +44) con 3.504 tamponi

Basilicata 27.738: +24 casi (ieri +67) con 721 tamponi

Molise 13.997: +10 casi (ieri +9) con 444 tamponi

Valle d’Aosta 11.851: +11 casi (ieri +11) con 749 tamponi

