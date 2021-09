Scendono i nuovi casi e le vittime e sale il tasso di positività. I numeri dell’emergenza coronavirus nel bollettino quotidiano dell’emergenza. Sono 5.315 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su un totale di 259.756 tamponi tra molecolari e antigenici processati nelle precedenti 24 ore. Sono invece 49 le vittime in un giorno.

Il tasso di positività è del 2%, rispetto all’1,8% di ieri. Ieri i positivi erano stati 6.157, 56 le vittime. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. Ieri erano stati 331.350 i tamponi molecolari e antigenici processati. I dimessi e i guariti sono invece 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216, si tratta di 12 persone in più rispetto a ieri.

A oggi sono oltre 79 milioni 18mila le somministrazioni condotte in Italia. Le persone vaccinate, che hanno completato il ciclo, sono 38 milioni 613mila, il 71% della popolazione over 12 anni. Il governo punta all’80% degli immunizzati entro fine settembre, obiettivo che sembra alla portata a questo punto. Per un’altra settimana tutto il Paese resterà in Zona Bianca con eccezione della Sicilia, Gialla già da lunedì scorso. Al centro del dibattito l’estensione dell’obbligo del Green Pass – la certificazione che attesta la vaccinazione, un tampone negativo o la guarigione – o addirittura l’obbligo vaccinale. Le discussioni sono in corso all’interno del governo.

