Il Lazio che entra tra le regioni ‘rosse’, mentre la Campania fa il percorso inverso e torna in arancione. Sono queste le principali novità che emergono dalla a settimanale pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Per l’Italia il quadro complessivo vede in rosso anche Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre il Molise, unica regione rimasta verde, passa in arancione.

Nella scala di diffusione adottata dall’Ecdc ci sono quattro colori: verde, arancione (che corrisponde al nostro giallo), rosso (che corrisponde al nostro arancione) e rosso scuro. Il verde è usato se il tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all’1%.

Una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%.

È rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l’infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500. È in rosso scuro se il tasso di notifica cumulativo dei casi Covid-19 di 14 giorni è superiore a 500.

