Sfiorano quota 8mila i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso da Ministero della Salute e istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia in Italia.

Sono infatti 7.826 i nuovi casi registrati, in salita rispetto ai 7.211 di venerdì: sale così a 4.517.434 il numero di persone che hanno contratto il virus, compresi guariti e morti. Restano stabili quest’ultimi: nelle ultime 24 ore sono stati 45 i decessi contro i 43 di ieri, per un totale di 129.002 da febbraio 2020.

Sale il numero di tamponi processati: in un giorno l’aumento è stato di 44mila, passando dai 220mila di ieri ai 265.48 odierni. Ne deriva che il tasso di positività scende al 2,9%, in calo rispetto al 3,3 per cento di venerdì.

Le persone guarite o dimesse sono 4.250.314 dall’inizio del monitoraggio, mentre gli italiani attualmente positivi al virus sono 138.118, in aumento di 1.061.

Prosegue l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari con un numero totale pari a 4.114 (+55), leggero aumento delle terapie intensive con 511 pazienti ospitati (+8) e 42 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 133.493.

Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.681), la Toscana (752), l’Emilia Romagna (732) e il Veneto (694).

