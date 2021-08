Sono 4.509.611 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. È il numero che emerge dal bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia diffuso da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

Nelle ultime 24 ore sono infatti 7.221 i nuovi casi di Coronavirus, un numero in linea con quello di ieri, quando erano stati 7.548. I decessi invece tornano a calare: sono 43, ieri erano stati 59, per un totale di 128.957 da febbraio 2020.

Non sono significative neanche le differenze tra tamponi: quelli processati nell’ultimo giorno sono 220.873, in calo di 23mila in confronto al dato di mercoledì. Ne deriva che il tasso di positività è al 3,3%, in lieve aumento rispetto al 3,1 per cento di ieri.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.243.597, mentre gli attualmente positivi al virus in Italia sono 137.057, pari a 1.333 in più.

Tornano a salire le ospedalizzazioni per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 503 persone in terapia intensiva, +4 rispetto a mercoledì, quando erano scese di 5 unità, e 4059 ricoveri, +36 rispetto a ieri, quando si è registrato un calo di 13 unità.

Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.097), la Lombardia (758), il Veneto (719) e la Campania (696).

