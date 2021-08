Sono 7.270 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.968, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.420.429 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 30 (ieri sono stati 31), per un totale di 128.334 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.170.810 e 4.715 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.450). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 121.285, pari a 2.524 in più rispetto a ieri (+2.438 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 216.969, ovvero 13.070 in meno rispetto a ieri quando erano stati 230.039. Mancano sempre i test del Lazio. Mentre il tasso di positività è 3,3% (l’approssimazione di 3,350%); ieri era 3%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Dal confronto con lo stesso giorno della scorsa settimana — il 5 agosto — quando sono stati registrati +7.230 casi con un tasso di positività del 3,4%, si vede che il trend rimane in crescita molto lenta: infatti ci sono più nuove infezioni di quel giorno, ma poche di più, con una percentuale leggermente più bassa. Il fatto che l’indice di positività sia inferiore a quello di giovedì scorso — 3,3% contro 3,4% — sembra un ulteriore segnale di rallentamento (della salita).

Da una settimana (ossia per il settimo giorno consecutivo), è la Sicilia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati — superando quota mille — e come ieri e martedì ha anche il dato più alto delle vittime (12, di cui 7 pregresse): qui sono +1.134 i casi con un tasso del 6,8% calcolato su 16.602 tamponi. Segue la Toscana (+876 casi con tasso 6,4%). Ci sono poi due regioni sopra quota 600: Lombardia (+679 casi), ed Emilia-Romagna (632 casi). Il Veneto ha processato il maggior numero di test regionali della giornata, quasi 43 mila, individuando 583 nuovi positivi (tasso 1,4%).

Tristemente alto e stabile il dato delle vittime: sono 30 nel bollettino, contro le 31 di ieri e le 31 di martedì. Come detto sopra la Sicilia ha il maggior numero di morti: sono 12 i decessi, di cui cinque avvenuti nelle ultime 24 ore e sette tra il 10 agosto e il 28 giugno, e quindi inseriti in ritardo nel sistema. Ad avere zero lutti sono otto regioni — Puglia, Friuli, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta — alle quali si aggiungono le province di Trento e Bolzano.

Aumentano ancora le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +27 (ieri +68), per un totale di 2.975 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +15 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +15), portando il totale dei malati più gravi a 352, con 37 ingressi in rianimazione (ieri 40). Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 73 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 35,2 milioni (65,20% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Lombardia 860.232: +679 casi (ieri +768) con 32.913 tamponi

Veneto 443.921: +583 casi (ieri +620) con 42.777 tamponi

Campania 436.440: +543 casi (ieri +552) con 13.727 tamponi

Emilia-Romagna 401.195: +632 casi (ieri +454) con 23.563 tamponi

Piemonte 401.195: +301 casi (ieri +367) con 15.557 tamponi

Lazio 365.357: +567 casi (ieri +645), il dato dei tamponi non è fornito**

Toscana 259.749: +876 casi (ieri +774) con 13.691 tamponi

Puglia 258.803: +281 casi (ieri +306) con 12.229 tamponi

Sicilia 252.411: +1.134 casi (ieri +868) con 16.602 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 109.045: +101 casi (ieri +155) con 6.416 tamponi

Marche 107.474: +199 casi (ieri +208) con 2.687 tamponi

Liguria 106.923: +164 casi (ieri +191) con 6.554 tamponi

Abruzzo 77.262: +140 casi (ieri +141) con 5.961 tamponi

P. A. Bolzano 74.160: +77 casi (ieri +60) con 5.438 tamponi

Calabria 72.978: +299 casi (ieri +212) con 2.881 tamponi

Sardegna 65.892: +435 casi (ieri +380) con 6.223 tamponi

Umbria 59.724: +158 casi (ieri +139) con 5.290 tamponi

P. A. Trento 46.749: +33 casi (ieri +36) con 2.725 tamponi

Basilicata 27.935: +63 casi (ieri +64) con 849 tamponi

Molise 27.935: +4 casi (ieri +17) con 317 tamponi

Valle d’Aosta 11.872: +1 casi (ieri +11) con 569 tamponi

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro