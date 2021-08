Desta preoccupazione il cluster scoppiato tra i membri di una famiglia che hanno scelto di non vaccinarsi. I positivi sono attualmente dieci, dopo che la scorsa domenica un 43enne di Formia, provincia di Latina, e suo figlio di appena due anni, sono finiti in ospedale per aver contratto il Covid-19.

Il padre, non vaccinato, era arrivato al pronto soccorso del Dono Svizzero, già in gravi condizioni e con difficoltà respiratorie. Date le gravi condizioni dell’uomo, il 43enne è stato trasferito quindi all’ospedale Gemelli di Roma, mentre successivamente i sanitari hanno visitato la madre e il bambino, anche loro risultati positivi e con sintomi importanti della malattia. Il piccolo di due anni è stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma con una polmonite da Covid.

Anche la zia del bimbo è stata ricoverata all’istituto clinico Casalpalocco, sempre a Roma, un centro Covid dove, per aiutarla a respirare, le hanno messo il casco. Un altro parente, lo zio del bimbo, è finito ricoverato a Casalpalocco. Proseguono i controlli dell’Asl di Latina, che continua a monitorare il caso.

Serena Console